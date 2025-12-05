Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini

Trasporti, potenziato il servizio sulla linea Stradella – Pavia

Lucente: introdotti bus aggiuntivi che effettueranno lo stesso percorso del treno

Regione Lombardia, in collaborazione con Trenord, potenzia l’offerta sulla linea Stradella – Pavia introducendo, nelle ore di massima affluenza del mattino, un servizio bus aggiuntivo che effettuerà lo stesso percorso del treno”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, al termine dell’incontro a Palazzo Lombardia con l’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini, e i sindaci di Bressana Bottarone, Pinarolo Po e Castelletto di Branduzzo. Appuntamento convocato per affrontare alcune criticità emerse in vista dell’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.

Un servizio combinato sulla linea Stradella – Pavia

Nel dettaglio, il nuovo orario — operativo dal 14 dicembre — prevede la partenza del treno regionale 10454 da Stradella alle 7.10 con arrivo a Pavia alle 7.45. Accanto al collegamento ferroviario è programmato un servizio di bus aggiuntivo con arrivo a Pavia alle 7.26 e fermate identiche a quelle del convoglio. Dopo una prima fase di collaudo, verranno condotte ulteriori valutazioni sull’efficacia del servizio combinato.

Lucente: soluzioni operative e concrete per le esigenze dei territori

L'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, partecipa alla riunione a Palazzo Lombardia con Trenord e sindaci Bressana Bottarone, Pinarolo Po e Castelletto di Branduzzo sul potenziamento della linea Stradella - Pavia“Regione Lombardia dimostra ancora una volta di ascoltare le istanze dei territori, individuando soluzioni operative e concrete – ha dichiarato l’assessore Lucente –. Grazie alla collaborazione con Trenord introduciamo un servizio integrato treno-bus che rafforza l’offerta per studenti e lavoratori del Pavese. Ringrazio Trenord e i sindaci per l’importante lavoro di squadra ed auspico che anche gli istituti scolastici possano riconoscere lo sforzo compiuto e valutare adeguamenti che facilitino gli spostamenti degli studenti”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima