Trasporti, potenziato il servizio sulla linea Stradella – Pavia

“Regione Lombardia, in collaborazione con Trenord, potenzia l’offerta sulla linea Stradella – Pavia introducendo, nelle ore di massima affluenza del mattino, un servizio bus aggiuntivo che effettuerà lo stesso percorso del treno”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, al termine dell’incontro a Palazzo Lombardia con l’amministratore delegato di Trenord, Andrea Severini, e i sindaci di Bressana Bottarone, Pinarolo Po e Castelletto di Branduzzo. Appuntamento convocato per affrontare alcune criticità emerse in vista dell’entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.

Un servizio combinato sulla linea Stradella – Pavia

Nel dettaglio, il nuovo orario — operativo dal 14 dicembre — prevede la partenza del treno regionale 10454 da Stradella alle 7.10 con arrivo a Pavia alle 7.45. Accanto al collegamento ferroviario è programmato un servizio di bus aggiuntivo con arrivo a Pavia alle 7.26 e fermate identiche a quelle del convoglio. Dopo una prima fase di collaudo, verranno condotte ulteriori valutazioni sull’efficacia del servizio combinato.

Lucente: soluzioni operative e concrete per le esigenze dei territori

“Regione Lombardia dimostra ancora una volta di ascoltare le istanze dei territori, individuando soluzioni operative e concrete – ha dichiarato l’assessore Lucente –. Grazie alla collaborazione con Trenord introduciamo un servizio integrato treno-bus che rafforza l’offerta per studenti e lavoratori del Pavese. Ringrazio Trenord e i sindaci per l’importante lavoro di squadra ed auspico che anche gli istituti scolastici possano riconoscere lo sforzo compiuto e valutare adeguamenti che facilitino gli spostamenti degli studenti”.