Fiera Ice Arena, al via i lavori per la casa degli sport su ghiaccio

“La Fiera Ice Arena di Rho è una delle eredità concrete delle Olimpiadi invernali, realizzata in tempi record per dare una risposta alle esigenze della città di Milano e ora pronta per ospitare eventi e gare di hockey su ghiaccio, pattinaggio e curling”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenuto alla cerimonia di posa del primo pilastro della Fiera Ice Arena di Rho (Milano). Una legacy che consentirà alla città e ai tanti appassionati di rivedere in pista la squadra dell’Hockey Club Milano. La struttura sorgerà all’interno del quartiere di Fiera Milano e sarà disponibile già dalla stagione sportiva 2026-2027.

L’intervento prevede un investimento di 7 milioni di euro, interamente autofinanziato da Fondazione Fiera Milano, che realizzerà l’opera in collaborazione con i Comuni di Rho e Pero (MI). La gestione dell’impianto sarà affidata da Fondazione Fiera Milano in stretta collaborazione con la Federazione italiana sport del ghiaccio (Fisg).

Fontana: opera che raccoglie l’entusiasmo di Milano Cortina 2026

“Questa iniziativa – ha dichiarato il presidente Fontana – nasce da un’idea maturata grazie a due elementi fondamentali. Il primo è il grande entusiasmo che le Olimpiadi hanno saputo generare, testimoniato anche dal tutto esaurito registrato dalle competizioni ospitate qui a Fiera Milano, segno di una forte passione del territorio per gli sport del ghiaccio. Il secondo è la necessità di offrire a Milano una casa per l’hockey e, soprattutto, un luogo dove i giovani possano avvicinarsi a questa disciplina. Già da ottobre questo impianto ospiterà importanti competizioni di livello internazionale, contribuendo a rafforzare il ruolo della Lombardia come punto di riferimento per i grandi eventi sportivi”.

All’avvio del cantiere erano presenti anche il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e i sindaci di Milano, Giuseppe Sala, e di Rho Andrea Orlandi, oltre al presidente della Federazione italiana sport del ghiaccio Andrea Gios e a rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e dei partner del progetto.

Uno stadio pensato per ospitare grandi eventi sportivi

La Fiera Ice Arena sarà realizzata con una struttura portante ad arco in acciaio e alluminio, si svilupperà su una superficie di circa 5.200 metri quadrati, con un’altezza massima di 18 metri, e ospiterà una pista regolamentare da 60×26 metri. La capienza prevista è di circa 4.000 spettatori per accogliere il pubblico durante i grandi eventi sportivi. L’impianto sorgerà in un’area particolarmente accessibile grazie alla stazione Rho Fiera della metropolitana e della rete ferroviaria nazionale, oltre ai collegamenti con le autostrade A4, A8, A9 e la Tangenziale Ovest.

I prossimi appuntamenti previsti alla Fiera Ice Arena

Ancora prima della sua inaugurazione, la Fiera Ice Arena ha già ottenuto un importante riconoscimento internazionale. Dall’8 al 14 novembre 2027 ospiterà infatti i Campionati mondiali femminili di hockey su ghiaccio – Prima Divisione Gruppo A, assegnati all’Italia dalla International ice hockey federation (Iihf).

Il cronoprogramma prevede tempi di realizzazione particolarmente serrati. Entro la fine di agosto sarà completata la struttura portante dell’arena, cui seguirà la posa della copertura. Nel corso di settembre saranno invece installate le tribune, completati gli impianti tecnologici e realizzata la pista di ghiaccio. L’obiettivo è rispettare la tabella di marcia che porterà all’inaugurazione dell’impianto con la prima partita del campionato italiano di hockey, in programma l’11 ottobre 2026.