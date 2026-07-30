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Lombardia Notizie / Sviluppo Economico

La misura che aiuta le Pmi a partecipare alle fiere internazionali

Lombardia eventi fieristici

Aperto lo sportello dello strumento voluto dall'assessore Guidesi

Regione Lombardia continua a investire sulla competitività delle micro, piccole e medie imprese, accompagnandole nei percorsi di crescita e internazionalizzazione. In quest’ottica da giovedì 30 luglio è aperto il secondo sportello della misura che sostiene la partecipazione delle aziende alle fiere internazionali che si svolgono sul territorio lombardo, strumenti strategici per creare nuove opportunità di business e consolidare la presenza sui mercati esteri.

Fiere internazionali occasione di sviluppo per le imprese

L'assessore Guido Guidesi durante un suo intervento

L’obiettivo dell’intervento, promosso dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è rafforzare la competitività delle aziende lombarde sui mercati internazionali, favorendo occasioni di incontro con buyer e operatori economici provenienti da tutto il mondo.

Misura riservata alle micro, piccole e medie aziende

Possono presentare domanda per la misura ‘Contributi per la partecipazione delle Pmi alle fiere internazionali della Lombardia – secondo sportello’, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, le micro, piccole e medie imprese con almeno una sede operativa nel territorio lombardo.

Le agevolazioni disponibili

Sono a disposizione fondi per 4.668.350 euro: i nuovi espositori potranno accedere a un contributo massimo di 15.000 euro, mentre gli espositori abituali l’agevolazione massima è di 8.000 euro.

Premialità per micro imprese e startup

Saranno finanziabili progetti con costi non inferiori a 6.000 euro: l’intensità di aiuto va dal 50% al 60% della spesa sostenuta, premiando in particolare le iniziative che coinvolgono micro imprese e startup.

Le tipologie di spese ammissibili

L’agevolazione riguarda i costi collegati all’affitto della superficie espositiva, i costi diretti per il personale e altre tipologie di costi indiretti. Sono ammissibili le domande relative a fiere in programma tra l’1 settembre 2026 e il 31 dicembre 2027. Per tutte le informazioni consultare il sito regionale interamente dedicato alle imprese www.imprese.regione.lombardia.it.

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