La misura che aiuta le Pmi a partecipare alle fiere internazionali

Regione Lombardia continua a investire sulla competitività delle micro, piccole e medie imprese, accompagnandole nei percorsi di crescita e internazionalizzazione. In quest’ottica da giovedì 30 luglio è aperto il secondo sportello della misura che sostiene la partecipazione delle aziende alle fiere internazionali che si svolgono sul territorio lombardo, strumenti strategici per creare nuove opportunità di business e consolidare la presenza sui mercati esteri.

Fiere internazionali occasione di sviluppo per le imprese

L’obiettivo dell’intervento, promosso dall’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è rafforzare la competitività delle aziende lombarde sui mercati internazionali, favorendo occasioni di incontro con buyer e operatori economici provenienti da tutto il mondo.

Misura riservata alle micro, piccole e medie aziende

Possono presentare domanda per la misura ‘Contributi per la partecipazione delle Pmi alle fiere internazionali della Lombardia – secondo sportello’, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi, le micro, piccole e medie imprese con almeno una sede operativa nel territorio lombardo.

Le agevolazioni disponibili

Sono a disposizione fondi per 4.668.350 euro: i nuovi espositori potranno accedere a un contributo massimo di 15.000 euro, mentre gli espositori abituali l’agevolazione massima è di 8.000 euro.

Premialità per micro imprese e startup

Saranno finanziabili progetti con costi non inferiori a 6.000 euro: l’intensità di aiuto va dal 50% al 60% della spesa sostenuta, premiando in particolare le iniziative che coinvolgono micro imprese e startup.

Le tipologie di spese ammissibili

L’agevolazione riguarda i costi collegati all’affitto della superficie espositiva, i costi diretti per il personale e altre tipologie di costi indiretti. Sono ammissibili le domande relative a fiere in programma tra l’1 settembre 2026 e il 31 dicembre 2027. Per tutte le informazioni consultare il sito regionale interamente dedicato alle imprese www.imprese.regione.lombardia.it.