La Giunta di Regione Lombardia destina 1.142.047 euro alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano per sostenere le attività degli uffici territoriali del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts). Le risorse, relative all’annualità 2025 e assegnate dallo Stato, corrispondono all’85% del finanziamento destinato alle funzioni di competenza degli uffici provinciali e saranno ripartite in base al numero degli Enti del Terzo settore iscritti al Runts al 15 dicembre 2025, con esclusione delle imprese sociali.

Terzo settore, Regione Lombardia in sostegno alle attività del Runts

In Lombardia gli enti iscritti al Runts, sono 21.645.

Nel dettaglio:

6136 Organizzazioni di volontariato

8447 Associazioni di promozione sociale

191 Enti filantropici

2742 Imprese sociali

22 Società di mutuo soccorso

4107 Altri enti del terzo settore.

Rafforzamento della rete amministrativa del Terzo Settore

“Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini – continuiamo a investire sul rafforzamento della rete amministrativa che accompagna ogni giorno il mondo del Terzo Settore. Province e Città metropolitana svolgono un ruolo fondamentale nella gestione del Runts e, grazie a queste risorse, potranno garantire servizi sempre più efficienti, tempestivi e vicini agli enti”.

Patrimonio di solidarietà, partecipazione e coesione sociale

“Il Terzo settore – ha concluso l’assessore – rappresenta un patrimonio di solidarietà, partecipazione e coesione sociale per la Lombardia. Sostenere il corretto funzionamento del Registro Unico Nazionale significa valorizzare il lavoro di migliaia di associazioni, organizzazioni di volontariato, enti filantropici e realtà che operano quotidianamente al servizio delle comunità, promuovendo trasparenza, semplificazione amministrativa e sviluppo della cittadinanza attiva”.

Riparto delle risorse