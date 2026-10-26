Stanziati 1,5 milioni di euro per il sostegno alle fiere lombarde

Regione Lombardia prosegue e rafforza il proprio impegno a supporto delle fiere lombarde. Su iniziativa dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, è riproposta anche per il 2027 la misura ‘sostegno del sistema fieristico lombardo’, pensata per incentivare la competitività del settore attraverso uno stanziamento di 1,5 milioni di euro. Sostegno alle fiere lombarde: promozione e valorizzazione

La misura mette a disposizione contributi per la promozione e l’animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell’internazionalizzazione e la digitalizzazione dei servizi. L’obiettivo è valorizzare gli eventi fieristici come elemento strategico per il tessuto produttivo lombardo, grazie anche alla loro capacità di generare indotto per il territorio.

I progetti ammissibili al bando I progetti ammissibili al bando riguardano i seguenti ambiti: la digitalizzazione dei servizi offerti; la promozione e la pubblicità delle manifestazioni; la ricerca, l’invito e l’accoglienza di ‘buyer’ esteri; l’animazione delle manifestazioni fieristiche, con eventi all’interno e anche all’esterno della manifestazione; la predisposizione di aree speciali destinate a specifici target di impresa (per esempio giovani imprenditori, startup, designer) ed iniziative di networking finalizzate a favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani, in modo da promuovere idee ed esperienze innovative e originali, in grado di stimolare la nascita di una nuova generazione di imprenditori e dunque di garantire il rinnovamento dei vari settori produttivi.

Guidesi: sistema fieristico strategico per la competitività “Il sistema fieristico – sottolinea l’assessore Guidesi – è strategico per la competitività delle imprese e la promozione delle eccellenze lombarde. Le fiere sono occasioni fondamentali per favorire l’incontro tra aziende, sviluppare nuove relazioni commerciali e aprirsi ai mercati internazionali. Investire in questo comparto significa sostenere non solo le imprese, ma anche l’indotto e i territori che ospitano gli eventi, rafforzando la capacità della Lombardia di attrarre opportunità e generare sviluppo”.

Il bando è destinato alle manifestazioni di livello internazionale, nazionale e regionale del calendario lombardo 2027 e alle manifestazioni alla prima edizione in Lombardia.