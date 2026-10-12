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Nuovi fondi per aiutare le Pmi a partecipare alle fiere internazionali

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Rifinanziata la misura regionale: in campo 6,1 milioni di euro

Regione Lombardia rifinanzia la misura a sostegno della partecipazione delle piccole e medie imprese alle fiere internazionali che si svolgono sul territorio regionale, portando la dotazione complessiva a oltre 6,1 milioni di euro.

Pmi a fiere internazionali in Lombardia: lo stanziamento

L'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ha approvato un nuovo stanziamento di 1.437.527 euro, che si aggiunge ai 4.668.350 euro già messi a disposizione delle imprese, per un totale di 6.105.877 euro.

Sostegno ai percorsi di internazionalizzazione

L’intervento punta a sostenere le Pmi nei percorsi di internazionalizzazione, favorendo la partecipazione alle manifestazioni fieristiche come occasione per presentare i propri prodotti e servizi, incontrare potenziali clienti e partner commerciali e sviluppare nuove relazioni sui mercati internazionali.

Le agevolazioni previste

La misura prevede contributi fino a 15.000 euro per le imprese che partecipano per la prima volta come espositori e fino a 8.000 euro per gli espositori abituali.

Le spese ammissibili

Sono ammissibili le spese per l’affitto della superficie espositiva, i costi diretti del personale e altre tipologie di costi indiretti. I progetti per la partecipazione delle Pmi alle fiere internazionali in Lombardia devono prevedere una spesa minima di 6.000 euro, con un’intensità di aiuto compresa tra il 50% e il 60% dei costi ammissibili. Sono previste premialità per le iniziative che coinvolgono microimprese e startup. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito di Regione Lombardia interamente dedicato alle imprese www.imprese.regione.lombardia.it.

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