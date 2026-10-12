Nuovi fondi per aiutare le Pmi a partecipare alle fiere internazionali

Regione Lombardia rifinanzia la misura a sostegno della partecipazione delle piccole e medie imprese alle fiere internazionali che si svolgono sul territorio regionale, portando la dotazione complessiva a oltre 6,1 milioni di euro.

Pmi a fiere internazionali in Lombardia: lo stanziamento

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, ha approvato un nuovo stanziamento di 1.437.527 euro, che si aggiunge ai 4.668.350 euro già messi a disposizione delle imprese, per un totale di 6.105.877 euro.

Sostegno ai percorsi di internazionalizzazione

L’intervento punta a sostenere le Pmi nei percorsi di internazionalizzazione, favorendo la partecipazione alle manifestazioni fieristiche come occasione per presentare i propri prodotti e servizi, incontrare potenziali clienti e partner commerciali e sviluppare nuove relazioni sui mercati internazionali.

Le agevolazioni previste

La misura prevede contributi fino a 15.000 euro per le imprese che partecipano per la prima volta come espositori e fino a 8.000 euro per gli espositori abituali.

Le spese ammissibili

Sono ammissibili le spese per l’affitto della superficie espositiva, i costi diretti del personale e altre tipologie di costi indiretti. I progetti per la partecipazione delle Pmi alle fiere internazionali in Lombardia devono prevedere una spesa minima di 6.000 euro, con un’intensità di aiuto compresa tra il 50% e il 60% dei costi ammissibili. Sono previste premialità per le iniziative che coinvolgono microimprese e startup. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito di Regione Lombardia interamente dedicato alle imprese www.imprese.regione.lombardia.it.