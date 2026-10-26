Compie un ulteriore passo avanti il progetto di prolungamento della linea M3 fino a Peschiera Borromeo: l’infrastruttura, infatti, è stata oggetto di un ordine del giorno sostenuto dal Consiglio regionale e inserito nel Prmt, Programma regionale della Mobilità e dei Trasporti.

Il prolungamento della linea M3 all’interno del Prmt

“Da sempre – ha affermato l’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente – sono un convinto sostenitore della necessità del prolungamento della linea metropolitana M3 da San Donato Milanese sino a Peschiera Borromeo. Ora, con l’inserimento di un ordine del giorno nel Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, apprendo con soddisfazione che si tratta di un’iniziativa sostenuta da tutti”.

Lucente: l’obiettivo è favorire i cittadini negli spostamenti

“Regione Lombardia – ha aggiunto – segue il progetto da diversi anni. Infatti, nei mesi scorsi abbiamo anche dato parere favorevole al progetto di fattibilità tecnico-economica dell’infrastruttura da parte del Comune di Milano. Ho incontrato a più riprese i rappresentanti dei territori, gli enti coinvolti e le associazioni locali proprio per condividere in maniera collegiale gli aspetti significativi di un prolungamento che sono convinto rivoluzionerà la mobilità non solo del Sud Milano ma di un’area ben più ampia della Lombardia. Le nuove fermate della metropolitana permetteranno di avere un interscambio costante e agevole con altri mezzi di trasporto pubblico, favorendo i viaggiatori nel raggiungere il capoluogo e rientrare poi nelle rispettive abitazioni”.

“A questo punto – ha concluso l’assessore regionale – il passaggio più importante è reperire le risorse per realizzare il prolungamento. In questa fase diventa ancora più importante la collaborazione tra tutte le istituzioni e gli attori coinvolti, affinché il piano prospettato non rimanga sulla carta ma diventi realmente operativo. Un impegno personale che porterò avanti ancora con maggiore convinzione: il prolungamento della linea M3 a Peschiera apporterà reali benefici a migliaia di cittadini, all’insegna di un reale potenziamento del trasporto pubblico locale”.