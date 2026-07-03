LNotizie-Da Regione Lombardia e Finlombarda nuova spinta agli investimenti green delle imprese lombarde

Con la nuova linea del prodotto ‘Plain Vanilla’, finanziamenti fino a 15 milioni di euro per sostenere economia circolare, efficienza energetica e decarbonizzazione

Assessore Guidesi: ulteriore strumento finanziario a sostegno delle aziende

Mascetti (Finlombarda): Rafforziamo il ruolo della Lombardia come motore della transizione sostenibile

(LNotizie – Milano, 03 lug) Regione Lombardia e Finlombarda rafforzano il proprio sostegno alla crescita sostenibile del sistema produttivo regionale con il lancio della nuova linea di finanziamento per investimenti green, attivata nell’ambito del prodotto finanziario ‘Plain Vanilla’.

L’iniziativa ‘Plain Vanilla’, che mette a disposizione complessivamente 500 milioni di euro a valere su risorse proprie della finanziaria regionale, anche mediante il ricorso alla provvista della Banca europea per gli investimenti (Bei), prevede la concessione di finanziamenti, ordinari o ipotecari, di importo compreso tra 150.000 euro e 15 milioni di euro per programmi di investimento in grado di generare ricadute positive sul territorio sotto il profilo economico, sociale e occupazionale.

Dal 1 luglio 2026, data di apertura del nuovo sportello, per le Mpmi (micro, piccole e medie imprese) e MidCap (società a media capitalizzazione) della Lombardia è inoltre possibile accedere alla linea dedicata a progetti di investimento fino a 25 milioni di euro finalizzati a promuovere la sostenibilità ambientale, l’efficienza delle risorse e la decarbonizzazione.

Tra gli interventi ammissibili rientrano, infatti, progetti legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all’efficientamento energetico, alla riduzione delle emissioni climalteranti, alla mobilità sostenibile, all’economia circolare e alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle risorse naturali – acqua, suolo e biodiversità – nonché all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Oltre a sostenere gli investimenti green, la nuova linea di intervento offre un vantaggio finanziario concreto: uno sconto sul tasso applicato al finanziamento, che riduce il costo del capitale e incentiva ulteriormente la realizzazione di interventi a impatto ambientale positivo.

La linea di intervento per progetti green e imprese verdi di ‘Plain Vanilla’ integra il portafoglio di iniziative a supporto della transizione eco-sostenibile delle imprese lombarde, affiancandosi in modo complementare alle misure regionali, finanziate dal Pr Fesr Lombardia 21-27, Investimenti – Linea impresa efficiente (Azione 2.1.3. – Sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese), Basket Bond Lombardia (Azione 2.6.1. – Sostegno all’adozione di modelli di produzione sostenibile) e Lombardia Venture Step (Azione 2.9.2 – tecnologie rinnovabili, pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse), nonché all’iniziativa Minibond di Finlombarda, che mette a disposizione un plafond da 50 milioni di euro per la sottoscrizione di minibond emessi da aziende impegnate in percorsi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance.

“Il nostro obiettivo – ha evidenziato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi – è dare stabilità e continuità ai primati produttivi ed economici lombardi attraverso un ecosistema pienamente sostenibile. Questo strumento finanziario completa il sostegno regionale all’azione singola delle nostre imprese guardando a un futuro di crescita e sostenibilità”.

“La transizione ecologica – ha dichiarato il presidente di Finlombarda, Andrea Mascetti – rappresenta una delle principali sfide, ma anche una delle più grandi opportunità di sviluppo per le nostre imprese. Con questo intervento vogliamo contribuire a fare della sostenibilità un fattore strategico di competitività e innovazione. Intendiamo sostenere le aziende lombarde in un percorso di crescita che unisca sviluppo industriale, innovazione e responsabilità ambientale, rafforzando il ruolo della Lombardia come motore della transizione sostenibile”. (LNotizie)

red