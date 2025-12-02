Logo Regione Lombardia

Dalla Lombardia l'indennizzo alle aziende dei danni da fauna selvatica
Dalla Lombardia l’indennizzo alle aziende dei danni da fauna selvatica

Regione Lombardia delibera l'indennizzo dei danni causati alle aziende dalla fauna selvatica: quasi mille domande presentate e accolte; risarcimento complessivo di 2,4 milioni di euro.

Liquidate tutte le circa mille domande di indennizzo presentate

Regione Lombardia chiude il 2025 con un risultato molto atteso dal mondo agricolo: quasi mille domande di indennizzo presentate dalle aziende per i danni provocati dalla fauna selvatica vengono infatti integralmente risarcite con 2,4 milioni di euro. Lo annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.

Dalla Lombardia  indennizzo dei danni della fauna selvatica

“È uno sforzo economico significativo che – spiega Beduschi – ci permette di ristorare tutte le aziende per i danni subiti alle coltivazioni e alle strutture nei campi, provocati dalla fauna selvatica. Parliamo di un problema serio, generato soprattutto da specie come cinghiali, altri ungulati, piccioni e corvidi e in genere da animali in grado di compromettere raccolti e pascoli”.

La liquidazione delle somme avviene partendo dalla quota principale stanziata da Regione Lombardia, pari a circa 2,2 milioni di euro. Gli Ambiti territoriali di caccia (Atc) e i Comprensori alpini di caccia (Cac) contribuiscono invece fino al 10% dell’indennizzo.

“Per le aziende – prosegue l’assessore – i danni da fauna si traducono in meno raccolto, più costi, di conseguenza più incertezza. In un momento già complicato, non potevamo lasciare gli agricoltori soli a fronteggiare un fenomeno che non dipende da loro e che, lo ricordo, è regolato da norme che limitano fortemente gli interventi diretti”.

“La Lombardia – conclude Beduschi – fa la sua parte fino in fondo, mentre continuiamo a chiedere all’Unione Europea strumenti più efficaci per la gestione attiva della fauna selvatica. Difendere chi produce cibo significa quindi difendere un sistema agricolo che è un patrimonio economico, sociale e ambientale del nostro territorio”.

Riparto provinciale – indennizzi 2025

Ecco il riparto con con indicazione della provincia, del numero di domande e dell’importo complessivo erogato.

– Milano – 98 – 202.650 euro.
– Bergamo – 182 – 202.600 euro.
– Brescia – 106 – 111.260 euro.
– Como – 71 – 72.300 euro.
– Cremona – 67 – 331.550 euro.
– Lecco – 5 – 6.500 euro.
– Lodi – 11 – 46.650 euro.
– Mantova – 216 – 984.000 euro.
– Monza Brianza – 12 – 14.550 euro.
– Pavia – 143 – 318.200 euro.
– Varese – 45 – 92.500 euro.

Per il territorio della provincia di Sondrio invece provvede direttamente l’ente provinciale, in autonomia, come previsto dalla normativa vigente.

