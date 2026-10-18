Fontana: nostre città non possono essere ostaggio dei delinquenti

“Sciacalli, ladri, violenti. Vetrine sfondate, negozi saccheggiati, monumenti storici deturpati. Le immagini che arrivano dal centro di Milano sono immagini di razzie, non di manifestazioni studentesche”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando quanto sta avvenendo anche domenica 18 ottobre 2026, dopo sabato 17, a Milano.
Fontana: città non siano ostaggio di delinquenti
“Branchi di violenti che sfondano le vetrine per entrare a rubare, devastano le strade e si scontrano con le Forze dell’ordine. Delinquenti – continua il presidente – che devono essere trattati come tali. Non esistono ‘ma’, non esistono ‘poverini’ e non esiste alcuna giustificazione“.
Garantire strumenti a Forze dell’ordine
“Alle Forze dell’ordine devono essere garantiti tutti gli strumenti per intervenire con la massima fermezza e riportare ordine e sicurezza nelle nostre strade. Bisogna reagire – conclude Fontana – con il pugno duro, nel rispetto della legge. Le nostre città non possono essere ostaggio di questi delinquenti”.
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