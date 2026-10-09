LNotizie-Foto/Video. Aree Interne, Fontana e Sertori visitano la mostra allestita in piazza Città di Lombardia: supportiamo e valorizziamo i nostri territori

Esposizione visitabile fino al 15 ottobre

(LNotizie – Milano, 09 ott) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale a Enti Locali e Montagna, Massimo Sertori, hanno visitato oggi, in piazza Città di Lombardia a Milano, la mostra fotografica ‘Qui puoi scoprire un’altra Lombardia’, dedicata alle Aree Interne.

L’esposizione, promossa dall’assessorato agli Enti Locali e Montagna in collaborazione con Ersaf e realizzata con il contributo del PR FESR Lombardia 2021-2027, è visitabile fino al 15 ottobre.

Attraverso gli scatti del fotografo Francesco Secchi, la mostra racconta una Lombardia da riscoprire, ricca di luoghi, tradizioni e attività produttive che rappresentano un patrimonio prezioso per l’intera regione. Un viaggio per immagini nel cuore dei territori dove identità, innovazione e capacità di fare impresa convivono con un forte radicamento nella storia e nella cultura delle comunità.

“Le Aree interne – ha evidenziato il presidente Fontana – sono una parte fondamentale della nostra Lombardia: custodiscono un patrimonio straordinario di paesaggi, cultura, tradizioni e competenze, ma soprattutto comunità vive che Regione sta supportando concretamente anche attraverso l’’Agenda del Controesodo’, il piano di investimenti messo a punto insieme ai territori. Questa mostra ci permette di raccontare, una volta di più, la straordinarietà della nostra Lombardia. Valorizzare le Aree interne significa promuoverne le peculiarità e soprattutto creare le condizioni affinché possano continuare a essere luoghi nei quali vivere, lavorare e investire”.

“La mostra – ha sottolineato l’assessore Sertori – ci offre l’opportunità di portare nel cuore di Milano le immagini e le storie delle nostre Aree interne, caratterizzate da una grande ricchezza ambientale, culturale, sociale ed economica, che spesso non è sufficientemente conosciuta. Raccontiamo comunità, attività e paesaggi che rappresentano l’identità più autentica della Lombardia e che, allo stesso tempo, dimostrano come tradizione e innovazione possano convivere. È anche questo il senso dell’azione di Regione Lombardia: promuovere queste realtà e sostenerne le potenzialità, contrastando lo spopolamento e rafforzando servizi e attrattività”.

“La mostra – ha concluso l’assessore – accompagna idealmente la nostra ‘Agenda del Controesodo’, ovvero la strategia che Regione sta implementando nelle Aree Interne attraverso risorse e politiche mirate, sempre partendo dalla condivisione con gli enti locali. Vogliamo che chi vive in questi territori abbia sempre più opportunità e che chi li scopre possa riconoscerne il valore e scegliere di tornarci, viverci e investire”.

L’esposizione allestita in piazza Città di Lombardia è composta da 16 pannelli fronte-retro: 2 introduttivi, dedicati al tema delle Aree Interne e alla presentazione del progetto e 14 territoriali, ciascuno focalizzato su una specifica Area Interna.

In Lombardia le Aree Interne sono complessivamente 14: Alto Lago di Como e Valli del Lario; Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano; Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio; Lario Orientale – Valle San Martino e Valle Imagna; Lomellina; Oltrepò Mantovano; Oltrepò Pavese; Piambello e Valli del Verbano; Valcamonica; Valchiavenna; Valle Brembana e Valtellina di Morbegno; Valle Seriana e Val di Scalve; Valsabbia Alto Garda; Valtrompia. In questi territori vivono circa 1.110.0000 persone. I Comuni interessati sono 488, di cui 427 sotto i 5.000 abitanti e 199 sotto i 1.000 abitanti.

Attenzione, video a questo link: https://www.swisstransfer.com/dl/01a1208f-f861-7088-b033-81f482a29f02.

Contiene immagini di copertura e interviste a:

– Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia);

– Massimo Sertori (assessore regionale agli Enti locali e Montagna). (LNotizie)

doz