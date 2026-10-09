Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Senza categoria

LNotizie-Foto/Video. Aree Interne, Fontana e Sertori visitano la mostra allestita in piazza Città di Lombardia: supportiamo e valorizziamo i nostri territori

Esposizione visitabile fino al 15 ottobre

(LNotizie – Milano, 09 ott) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale a Enti Locali e Montagna, Massimo Sertori, hanno visitato oggi, in piazza Città di Lombardia a Milano, la mostra fotografica ‘Qui puoi scoprire un’altra Lombardia’, dedicata alle Aree Interne.

L’esposizione, promossa dall’assessorato agli Enti Locali e Montagna in collaborazione con Ersaf e realizzata con il contributo del PR FESR Lombardia 2021-2027, è visitabile fino al 15 ottobre.

Attraverso gli scatti del fotografo Francesco Secchi, la mostra racconta una Lombardia da riscoprire, ricca di luoghi, tradizioni e attività produttive che rappresentano un patrimonio prezioso per l’intera regione. Un viaggio per immagini nel cuore dei territori dove identità, innovazione e capacità di fare impresa convivono con un forte radicamento nella storia e nella cultura delle comunità.

“Le Aree interne – ha evidenziato il presidente Fontana – sono una parte fondamentale della nostra Lombardia: custodiscono un patrimonio straordinario di paesaggi, cultura, tradizioni e competenze, ma soprattutto comunità vive che Regione sta supportando concretamente anche attraverso l’’Agenda del Controesodo’, il piano di investimenti messo a punto insieme ai territori. Questa mostra ci permette di raccontare, una volta di più, la straordinarietà della nostra Lombardia. Valorizzare le Aree interne significa promuoverne le peculiarità e soprattutto creare le condizioni affinché possano continuare a essere luoghi nei quali vivere, lavorare e investire”.

“La mostra – ha sottolineato l’assessore Sertori – ci offre l’opportunità di portare nel cuore di Milano le immagini e le storie delle nostre Aree interne, caratterizzate da una grande ricchezza ambientale, culturale, sociale ed economica, che spesso non è sufficientemente conosciuta. Raccontiamo comunità, attività e paesaggi che rappresentano l’identità più autentica della Lombardia e che, allo stesso tempo, dimostrano come tradizione e innovazione possano convivere. È anche questo il senso dell’azione di Regione Lombardia: promuovere queste realtà e sostenerne le potenzialità, contrastando lo spopolamento e rafforzando servizi e attrattività”.

“La mostra – ha concluso l’assessore – accompagna idealmente la nostra ‘Agenda del Controesodo’, ovvero la strategia che Regione sta implementando nelle Aree Interne attraverso risorse e politiche mirate, sempre partendo dalla condivisione con gli enti locali. Vogliamo che chi vive in questi territori abbia sempre più opportunità e che chi li scopre possa riconoscerne il valore e scegliere di tornarci, viverci e investire”.

L’esposizione allestita in piazza Città di Lombardia è composta da 16 pannelli fronte-retro: 2 introduttivi, dedicati al tema delle Aree Interne e alla presentazione del progetto e 14 territoriali, ciascuno focalizzato su una specifica Area Interna.

In Lombardia le Aree Interne sono complessivamente 14: Alto Lago di Como e Valli del Lario; Laghi Bergamaschi e Sebino Bresciano; Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio; Lario Orientale – Valle San Martino e Valle Imagna; Lomellina; Oltrepò Mantovano; Oltrepò Pavese; Piambello e Valli del Verbano; Valcamonica; Valchiavenna; Valle Brembana e Valtellina di Morbegno; Valle Seriana e Val di Scalve; Valsabbia Alto Garda; Valtrompia. In questi territori vivono circa 1.110.0000 persone. I Comuni interessati sono 488, di cui 427 sotto i 5.000 abitanti e 199 sotto i 1.000 abitanti.

Attenzione, video a questo link: https://www.swisstransfer.com/dl/01a1208f-f861-7088-b033-81f482a29f02.

Contiene immagini di copertura e interviste a:

– Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia);

– Massimo Sertori (assessore regionale agli Enti locali e Montagna). (LNotizie)

doz
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima