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USA, annullata missione del presidente Fontana dopo parole Trump

In foto il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni col il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana

Regione Lombardia esprime solidarietà al presidente del Consiglio Meloni

“Esprimo piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le parole inaccettabili pronunciate da Donald Trump, che non riflettono il rispetto e la correttezza su cui devono fondarsi i rapporti tra Capi di Stato e di Governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che è stata annullata la missione prevista per fine giugno 2026 negli Stati Uniti per partecipare, insieme al ministro Antonio Tajani, a un forum economico e ad alcune iniziative di promozione del ‘sistema Lombardia‘.

Annullata missione Usa, Fontana: parole Trump offendono presidente Meloni e Italia

“Tuttavia, le parole di Trump offendono la presidente Meloni e l’Italia. Per questo motivo, d’intesa con il Ministro Tajani – ha concluso Fontana – è stato deciso di annullare la missione istituzionale negli USA. Solo pochi giorni fa ho partecipato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, a conferma del valore dell’amicizia tra Italia e Stati Uniti. Ma l’amicizia, così come le relazioni internazionali, si fonda sul rispetto reciproco e sul senso delle istituzioni. Quando questi principi vengono meno, è necessario assumere una posizione chiara”.

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