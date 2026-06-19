“Esprimo piena solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per le parole inaccettabili pronunciate da Donald Trump, che non riflettono il rispetto e la correttezza su cui devono fondarsi i rapporti tra Capi di Stato e di Governo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, spiegando che è stata annullata la missione prevista per fine giugno 2026 negli Stati Uniti per partecipare, insieme al ministro Antonio Tajani, a un forum economico e ad alcune iniziative di promozione del ‘sistema Lombardia‘.

Annullata missione Usa, Fontana: parole Trump offendono presidente Meloni e Italia

“Tuttavia, le parole di Trump offendono la presidente Meloni e l’Italia. Per questo motivo, d’intesa con il Ministro Tajani – ha concluso Fontana – è stato deciso di annullare la missione istituzionale negli USA. Solo pochi giorni fa ho partecipato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, a conferma del valore dell’amicizia tra Italia e Stati Uniti. Ma l’amicizia, così come le relazioni internazionali, si fonda sul rispetto reciproco e sul senso delle istituzioni. Quando questi principi vengono meno, è necessario assumere una posizione chiara”.