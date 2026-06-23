Nuovi percorsi di formazione professionale a Montichiari/BS

Regione Lombardia conferma il proprio impegno per garantire ai giovani percorsi di formazione professionale, accessibili e coerenti con le esigenze del sistema economico locale. È questo il messaggio emerso dall’incontro che si è svolto nella sala del Consiglio comunale di Montichiari, durante il quale sono stati presentati gli enti accreditati che, a partire dall’anno formativo 2026/2027, erogheranno i percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) nel Comune bresciano.

All’iniziativa hanno partecipato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, il sindaco di Montichiari, Marco Togni, e i rappresentanti degli enti gestori individuati da Regione Lombardia al termine della procedura pubblica avviata per assicurare la prosecuzione dell’offerta formativa sul territorio, dopo le annose vicende di revoca dell’accreditamento dell’ente ‘Don Tadini’.

Risolta quindi in tempi rapidissimi l’istruttoria dell’avviso regionale e individuati i due enti accreditati che insieme garantiranno l’avvio dei percorsi dal prossimo settembre.

Fondazione Enaip Lombardia erogherà i corsi di:

• Operatore alla riparazione di veicoli a motore

• Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

• Tecnico riparatore di veicoli a motore

• Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza.

AFGP Associazione Formazione Giovanni Piamarta gestirà invece i percorsi di:

• Operatore ai servizi di impresa

• Tecnico dei servizi di impresa.

Entrambi gli enti hanno individuato una sede nel Comune di Montichiari, in via Martiri della Libertà 61, assicurando così la continuità dell’offerta formativa e la possibilità per studenti e famiglie di proseguire il proprio percorso senza allontanarsi dal territorio.

Assessore Tironi: Regione Lombardia mantiene gli impegni – “Abbiamo voluto incontrare subito le famiglie monteclarensi per rassicurarle sul futuro dei propri figli – ha dichiarato Tironi – Regione Lombardia mantiene un impegno preciso di dare continuità alla formazione sul territorio bresciano. Abbiamo lavorato con rapidità e responsabilità per garantire qualità formativa, individuando soggetti solidi e qualificati in grado di assicurare percorsi strettamente collegati alle richieste del mondo del lavoro. La formazione professionale rappresenta una leva strategica per accompagnare i giovani verso l’occupazione e per rispondere al fabbisogno di competenze delle imprese lombarde. Nessun ragazzo deve essere lasciato senza opportunità e nessun territorio può permettersi di perdere un presidio educativo così importante e di qualità.”

Vinaschi: questa iniziativa è il naturale consolidamento della presenza sul territorio – “Per Piamarta Formazione, questa iniziativa rappresenta il naturale consolidamento di una presenza storica sul territorio bresciano – ha aggiunto padre Fabio Vinaschi, presidente AFGP Piamarta – fare bene il bene, come diceva San Giovanni Battista Piamarta, è la linea che ispira la nostra azione educativa”.

Colombo: passo significativo nella costruzione di un presidio anche nella provincia di Brescia – “Per Fondazione Enaip Lombardia – ha concluso Giovanni Colombo, direttore generale di Fondazione Enaip Lombardia – questa iniziativa costituisce invece un passo significativo nella costruzione di un presidio anche nella provincia di Brescia, ampliando così la nostra rete di servizi formativi sul territorio regionale” .

L’incontro ha rappresentato anche un momento di confronto con le famiglie e gli insegnanti interessati, ai quali sono stati illustrati i percorsi disponibili, le modalità organizzative e le prospettive occupazionali offerte dai diversi indirizzi formativi. L’iniziativa conferma la volontà di Regione Lombardia di rafforzare il sistema della formazione professionale, investendo su percorsi capaci di coniugare qualità didattica, competenze tecniche e occupabilità, in stretta connessione con le esigenze dei territori e delle filiere produttive lombarde. (LNotizie)

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