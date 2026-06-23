Moda, Regione supporta saper fare artigiano e transizione ecologica

L’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari ha partecipato oggi a Milano, all’evento ‘CSM Meets Sustainability 2026’, organizzato da Camera Showroom Milano (CSM) e Confartigianato Moda, con il supporto di Ice-Agenzia, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. L’evento ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia.

La sfilata, ospitata agli Orti di San Barnaba, è dedicata specificamente ai brand eco-sostenibili presenti negli showroom CSM. Nelle edizioni precedenti, l’iniziativa ha previsto anche la proiezione di un filmato che racconta l’impegno dei marchi selezionati sul fronte ambientale, insieme a momenti di networking con buyer e stampa.

Massari: evento in linea con le finalità del bando Tertium

“Eventi come questo – ha commentato l’assessore – costituiscono un vetrina privilegiata e offrono visibilità concreta a a marchi artigiani lombardi impegnati verso la sostenibilità, in linea con le nostre politiche a sostegno delle piccole e medie imprese lombarde del settore. Il nostro bando Tertium – ha quindi ricordato l’assessore – stanzia 3,5 milioni di euro per supportare le Pmi lombarde del tessile, moda e accessori in percorsi di sviluppo strategico come il passaggio dalla produzione per conto terzi alla creazione di un marchio proprio, lancio di nuovi prodotti e transizione ecologica e digitale dei processi. Una convergenza di obiettivi – ha concluso – incentrata su due punti chiave: la valorizzazione del saper fare artigiano lombardo inteso come leva competitiva, evitando che le imprese restino invisibili dietro i grandi marchi che servono in conto terzi, e l’accompagnamento alle imprese verso una maggiore sostenibilità dei processi produttivi”.

I partner dell’iniziativa

Camera Showroom Milano (CSM), fondata nel gennaio 2021, è l’associazione che riunisce i principali showroom multibrand di Milano, agenti e distributori, che durante le fashion week e le campagne vendita ospitano e presentano le collezioni di centinaia di marchi italiani e internazionali. Conta oggi 37 showroom associati, che rappresentano oltre 500 collezioni e occupano più di 25.000 mq di spazi espositivi permanenti in città, con un indotto stimato di circa 100.000 addetti coinvolti nella filiera.

Dal 2021 l’associazione ha siglato un protocollo d’intesa con Confartigianato Moda per sostenere le micro, piccole e medie imprese del settore moda, e nel 2026 ha avviato anche un percorso di apertura internazionale, con l’ingresso nel proprio network di showroom esteri provenienti da Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, USA e Medio Oriente.

Durante le fashion week si svolgono tre iniziative ricorrenti: Artisanal Evolution (vetrina per le imprese artigiane del Made in Italy), CSM Meets Sustainability (focus sui brand eco-sostenibili) e CSM Culture Club (rassegna culturale dedicata a stilisti e maison che hanno segnato la moda italiana).