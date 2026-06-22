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Lombardia Notizie / Infrastrutture e Opere Pubbliche

Da Regione Lombardia 3 milioni ai Comuni per la sicurezza stradale

Regione Lombardia mette a disposizione 3 milioni di euro per sostenere 27 interventi di sicurezza stradale distribuiti in nove province

Terzi: attenzione costante per miglioramento della viabilità locale

Regione Lombardia mette a disposizione 3 milioni di euro per sostenere 27 interventi di miglioramento della sicurezza stradale e viabilità comunale distribuiti in nove province. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

Il provvedimento disciplina l’accesso ai contributi regionali da parte dei Comuni per opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali, messa in sicurezza di ponti, riqualificazione della viabilità, e interventi funzionali a una mobilità più efficiente. I Comuni beneficiari dovranno presentare domanda attraverso la piattaforma regionale Bandi e Servizi entro il 15 settembre 2026.

Terzi: risorse importanti per realizzare interventi attesi dai territori

La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore ai Trasporti Claudia Maria Terzi, mette a disposizione 3 milioni di euro per sostenere 27 interventi di sicurezza stradale distribuiti in nove province“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Terzi – conferma ancora una volta la propria attenzione verso la sicurezza stradale e il miglioramento della rete viaria locale. Attraverso questo provvedimento mettiamo a disposizione dei Comuni risorse importanti per realizzare interventi attesi dai territori, migliorando la qualità delle infrastrutture a servizio dei cittadini, automobilisti, ciclisti e pedoni. Confidiamo nella massima collaborazione degli enti locali affinché le domande vengano presentate in tempi rapidi e le risorse possano tradursi rapidamente in opere concrete”.

Finanziati 750 interventi con 390 milioni di risorse regionali

Gli interventi interessati dal provvedimento sono 27, distribuiti in nove province lombarde, per un investimento complessivo di oltre 5,6 milioni di euro. Il contributo di Regione Lombardia ammonta a 3 milioni di euro, stanziati con la legge di bilancio regionale 2026 nell’ambito del Piano Lombardia. Queste risorse si aggiungono a quelle investite nell’ultimo quinquennio verso tutte le province. Grazie al Piano Lombardia, infatti, Regione ha finanziato complessivamente 750 interventi del valore di circa 540 milioni di euro, di cui circa 390 milioni coperti da risorse regionali.

Gli interventi di sicurezza stradale in Lombardia

Di seguito l’elenco dei 27 interventi:

  • Bergamo: 2 interventi (Romano di Lombardia, Suisio) – 200.000 euro di contributi regionali.
  • Brescia: 3 interventi (Darfo Boario Terme, Pontoglio, Vallio Terme) – 400.000 euro di contributi regionali.
  • Cremona: 2 interventi (Pieve San Giacomo, Trescore Cremasco) – 200.000 euro di contributi regionali.
  • Lecco: 2 interventi (Bellano, Bosisio Parini) – 200.000 euro di contributi regionali.
  • Lodi: 1 intervento (Castiglione d’Adda) – 140.000 euro di contributi regionali.
  • Monza e Brianza: 6 interventi (Arcore, Biassono, Concorezzo, Giussano, Seveso, Veduggio con Colzano) – 600.000 euro di contributi regionali.
  • Milano: 6 interventi (Albairate, Calvignasco, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Corbetta, Trezzano sul Naviglio) – 735.000 euro di contributi regionali.
  • Pavia: 3 interventi (Arena Po, Montecalvo Versiggia, Santa Giuletta) – 300.000 euro di contributi regionali.
  • Varese: 2 interventi (Bisuschio, Caravate) – 225.000 euro di contributi regionali.
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