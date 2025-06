Sono 25.332 gli studenti dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che affrontano gli esami di qualifica e diploma professionale in Lombardia. Un momento cruciale per il futuro formativo e lavorativo dei ragazzi, reso possibile grazie a un’organizzazione precisa, capillare e strutturata. A guidare e supervisionare l’intero processo è l’assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia con la sua direzione. Sono coinvolti direttamente tutti i 113 Enti di formazione accreditati sul territorio.

Formazione professionale, gli studenti lombardi coinvolti nelle sessioni d’esame 2025

15.308 studenti del III anno (di cui 700 apprendisti)

studenti del III anno (di cui 700 apprendisti) 10.024 studenti del IV anno (di cui 1.449 apprendisti)

studenti del IV anno (di cui 1.449 apprendisti) 3.840 commissioni d’esame coinvolte

commissioni d’esame coinvolte 442 presidenti nominati da Regione Lombardia, di cui 105 solo nella Città Metropolitana di Milano

Tironi: esami sono traguardo e trampolino verso occupazione

“Sostenere i nostri giovani nel passaggio fondamentale dal percorso formativo al mondo del lavoro – commenta l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi – è una delle priorità di Regione Lombardia. Questi esami non sono solo un traguardo, ma un trampolino verso l’occupazione e l’autonomia. Oggi voglio ringraziare il personale della Direzione Generale ed i colleghi degli Uffici Territoriali Regionali per il lavoro straordinario fatto per garantire la qualità delle prove in tutta la regione”.

Tre prove per valutare studenti lombardi dei percorsi di formazione professionale

La sessione d’esame, che ha inizio mercoledì 4 giugno, con la prova scritta centralizzata (italiano, matematica e inglese) redatta da SELEXI Srl per conto di Regione Lombardia, prosegue con la prova professionale specifica per ogni profilo. A conclusione un colloquio orale.

Un esempio di efficienza e visione educativa

“Il sistema IeFP lombardo dimostra ancora una volta la sua solidità e la capacità di rispondere con efficacia ai bisogni formativi dei giovani – conclude Tironi – continueremo a lavorare per rafforzare i percorsi professionalizzanti, in stretto raccordo con il tessuto economico e produttivo della nostra regione”.

I dati

A questo link il dato relativi agli studenti del terzo e del quarto anno suddivisi per singola provincia.

Scarica qui il pdf con i dati percentuali suddivisi per singola professione.