LNews-Foto. CASA, ASSESSORE FRANCO AL VERTICE CON COMMISSIONE PARLAMENTO UE: AVANTI CON LE BUONE PRATICHE DI REGIONE, IN CAMPO 1,5 MILIARDI DI EURO

(LNews – Milano, 16 set) “Come Regione per le politiche sulla Casa, attraverso la Missione Lombardia, stiamo mettendo in campo oltre 1,5 miliardi di euro per la rigenerazione urbana, la riqualificazione degli alloggi, la cura del patrimonio, l’housing sociale e il welfare abitativo. Uno sforzo senza precedenti che stiamo concretizzando investendo con efficacia e oculatezza risorse regionali, statali, europee e del PNRR”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, intervenendo questo pomeriggio a Milano, a Palazzo Marino, all’evento organizzato nell’ambito della missione istituzionale in Lombardia della ‘Commissione Casa (HOUS)’ del Parlamento europeo.

Durante il vertice con i commissari l’assessore Franco ha ribadito l’impegno di Regione sul fronte dell’housing sociale: “Sono in corso i cantieri finanziati con il bando regionale da 18 milioni di euro che consentiranno di mettere a disposizione circa 500 abitazioni per i lavoratori: si tratta di alloggi a canone concordato da destinare a famiglie con ISEE compreso tra 14.000 e 40.000 euro. Un passo nella direzione giusta, quella di aiutare la classe di reddito medio e medio basso che non può accedere alle graduatorie delle case popolari e nel contempo fatica a trovare soluzioni abitative sul mercato privato. Ho ribadito ai commissari – ha concluso l’assessore Franco – la disponibilità mia e dei nostri uffici rispetto all’analisi delle buone pratiche che stiamo attuando come Regione, restando aperti al dialogo e al confronto”. (LNews)

