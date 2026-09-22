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LNotizie-Funivia Albino-Selvino/BG, da Regione Lombardia oltre 93.000 euro per la realizzazione di una barriera paramassi lungo la linea

Assessore Lucente: intervento indispensabile per riattivare il servizio e garantire collegamenti sicuri tra i due comuni

(LNotizie – Milano, 22 set) Regione Lombardia stanzia 93.646,94 euro per la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza della funivia Albino-Selvino (Bergamo): lo prevede una delibera di Giunta regionale approvata su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che assegna queste risorse a Amias Servizi Srl (società di proprietà del Comune di Selvino) per finanziare la realizzazione di una barriera paramassi. L’obiettivo è riattivare il servizio di trasporto pubblico locale tra Albino e Selvino attualmente sospeso.

La realizzazione di una barriera paramassi – Il contributo regionale consentirà la realizzazione di una barriera paramassi a protezione del pilone 2 della funivia, opera ritenuta indispensabile per mitigare il rischio legato a fenomeni franosi e valanghivi e permettere così la riapertura in sicurezza dell’infrastruttura.

Intervento necessario per la riattivazione del servizio – L’intervento si è reso necessario in seguito agli approfondimenti tecnici richiesti nell’ambito delle verifiche condotte sull’impianto. In particolare, il nuovo parere di immunità da frane e valanghe ha indicato come condizione necessaria per la rimessa in esercizio della funivia la progettazione, la realizzazione e il collaudo della barriera paramassi a monte del pilone interessato. Solo al termine di queste opere sarà infatti possibile procedere con la riattivazione del servizio.

Lucente: assicurare a cittadini, pendolari e turisti un collegamento efficiente – “Con questo ulteriore finanziamento – ha affermato l’assessore Lucente – interveniamo tempestivamente per rispondere a una necessità emersa durante le attività di verifica e manutenzione dell’impianto. La funivia Albino-Selvino rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio e per i collegamenti tra la Valle Seriana e l’altopiano di Selvino. L’obiettivo di Regione Lombardia è garantire la piena sicurezza dell’impianto e consentire la ripresa del servizio nelle migliori condizioni possibili, assicurando a cittadini, pendolari e turisti un collegamento efficiente e affidabile”.

In totale, oltre 258.000 euro destinati alla funivia Albino-Selvino – Il finanziamento approvato da Regione Lombardia si aggiunge ai 165.000 euro già destinati per il 2026 e 2027 e relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento delle stazioni di monte e di valle della funivia. In tutto il sostegno complessivo della Regione ammonta a oltre 258.000 euro. (LNotizie)

as2

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