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Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile

Stanziati 370.000 euro per la funivia Margno-Pian delle Betulle

paesaggio della zona dove si trova la funivia margno pian delle betulle al centro della delibera di regione lombardia

Lucente: risorse per rendere l’impianto ancora più sicuro ed efficiente

Uno stanziamento di 370.000 euro per ammodernare la funivia di Margno-Pian delle Betulle (Lecco) e migliorare ulteriormente la qualità del servizio di trasporto offerto ai cittadini. Lo prevede una delibera, approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile Franco Lucente, che assegna queste risorse al Comune di Margno per finanziare la sostituzione delle pulegge dell’argano di soccorso, ovvero le ruote scanalate (o carrucole) attorno a cui scorrono le funi del sistema di emergenza (indipendente da quello principale) utilizzato per trainare in stazione le cabine della funivia in caso di guasto. Secondo il cronoprogramma, i lavori termineranno entro il 31 ottobre 2027.

Lucente: Funivia Margno-Pian delle Betulle impianto strategico per il territorio

foto generica assessore Lucente che commenta nel cs la delibera per ammodernamento funivia Margno-Pian delle Betulle

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Lucente – continua a investire risorse concrete per garantire infrastrutture ancora più sicure, efficienti e adeguate alle esigenze dei cittadini. Con questo finanziamento interveniamo su un impianto strategico per la mobilità locale e per l’attrattività turistica del territorio, assicurando il necessario ammodernamento della funivia”.

“La sicurezza degli utenti – aggiunge l’assessore – rappresenta una priorità assoluta e questi interventi consentiranno di mantenere elevati standard di affidabilità del servizio, valorizzando al tempo stesso un collegamento fondamentale per residenti, operatori economici e visitatori”.

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