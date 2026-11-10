Futuro imprese agricole Lombardia passa per ricerca e innovazione

“Alla vigilia della nuova annata agraria, che parte mercoledì 11 novembre 2026, in cui si celebra San Martino e si dà avvio alla campagna 2026-2027, desidero rassicurare gli agricoltori e le filiere agricole territoriali sull’impegno di Regione Lombardia nel sostenere il futuro delle imprese agricole attraverso il Programma di sviluppo rurale (Psr) e ogni altra iniziativa finalizzata a sviluppare ricerca, innovazione, formazione, ricambio generazionale, che ritengo debbano essere i pilastri per una produzione agricola sicura e di qualità”. Così Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, intende dunque condividere il percorso di crescita del comparto primario della prima regione agricola d’Italia.

Beduschi: tante azioni per futuro delle imprese agricole in Lombardia

“Possiamo contare inoltre – ricorda l’assessore Beduschi – sul sostegno nazionale. In un triennio stanziati fondi per quasi 17 miliardi di euro. Recentemente, in Senato, l’approvazione del Coltivaitalia, un provvedimento che sostiene il rafforzamento delle filiere maggiormente in difficoltà in questa fase caratterizzata da incertezza di mercato”.

“Come Regione Lombardia abbiamo una missione – prosegue Beduschi -: dobbiamo costruire insieme agli stakeholder il futuro delle imprese agricole. Dobbiamo farlo semplificando l’accesso alle misure, dando risposte rapide ai bisogni effettivi dell’agricoltura e delle aree rurali, accompagnando competitività, sostenibilità e coesione territoriale”.

I risultati del Psr 2023-2027

Nella programmazione 2023-2027, Regione Lombardia ha pubblicato 56 bandi, grazie all’impegno dell’assessorato e di tutte le strutture coinvolte nella selezione dei progetti. Il sistema agricolo e rurale lombardo ha risposto con forza. A oggi sono stati infatti finanziati 11.652 interventi, con circa 811 milioni di euro di contributi concessi. Con un livello di impegno pari al 98% delle risorse Feasr del piano finanziario 2023-2027.

“La Lombardia agricola si conferma inoltre leader nell’innovazione, con ben 38 progetti nel segmento dei Partenariati europei per l’Innovazione, che hanno intercettato quasi 16 milioni di euro di contributi – rivela Beduschi -. Bisogna dunque proseguire e fare in modo che gli impegni in spesa effettiva e i progetti si traducano in risultati concreti”.