Il premio Lombardia è Ricerca per studenti all’IIS di Abbiategrasso

Sono sette e arrivano da Abbiategrasso, dall’IIs Alessandrini, gli studenti del team vincitore dell’edizione 2026 del premio ‘Lombardia è Ricerca’ per le scuole lombarde, il riconoscimento attribuito ai migliori 4 progetti innovativi realizzati negli istituti superiori o negli istituti di formazione professionale della Lombardia, capaci di promuovere salute, sostenibilità e inclusione sociale di persone con disabilità.

Gli alunni dell’IIS Alessandrini, con il primo posto in graduatoria, si sono aggiudicati l’assegno da 10.000 euro grazie a ‘Hope’, progetto didattico per un guanto Smart, accompagnato da un esoscheletro, messo a punto per facilitare la riabilitazione motoria della mano nei bambini con paralisi cerebrale infantile (PCI).

Il premio è stato consegnato al Teatro alla Scala dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dall’assessore regionale all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi, nel corso della ‘Giornata della Ricerca’ promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi ETS, quest’anno nel decimo anniversario della scomparsa del grande oncologo e ricercatore.

Abbiategrasso, il progetto ‘Hope’

Il prototipo di ‘Hope’ è costituito da un guanto indossabile, sormontato da una struttura snodabile stampata in 3D, con integrazione di sensori e attuatori controllati da Arduino (piattaforma open-source di prototipazione elettronica).

Guanto ed esoscheletro sono progettati per coadiuvare i movimenti di una mano a mobilità ridotta, affinché si possano riprodurre quelli della mano sana grazie a esercizi guidati tramite Mirroring, stimolazione mirata e monitoraggio.

Un sistema ideato partendo da un caso concreto paralisi cerebrale infantile, ma comunque personalizzabile e potenzialmente applicabile ad altri tipi di patologie.

Mantova, il progetto ‘Entalpia’

Al secondo posto tre alunni dell’Istituto Fermi di Mantova, con il progetto ‘Entalpia: un sistema di climatizzazione passiva per edifici’ hanno vinto sia l’assegno di 8.000 euro, erogato da Regione, sia la menzione speciale di 2.000 euro attribuita per la prima volta quest’anno dalla Federazione delle Associazioni Scientifiche Tecniche – FAST.

L’originalità del progetto nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: trasformare l’edificio stesso in un sistema capace di raccogliere, immagazzinare e restituire energia termica. Invece di produrre calore o freddo attraverso un continuo consumo di energia elettrica, il progetto esplora l’impiego di materiali termochimici reversibili che utilizzano l’irraggiamento solare per accumulare energia sotto forma di legami chimici, per poi restituirla quando le condizioni ambientali lo richiedono.

Gallarate, il progetto ‘Urban Hero’

Terzi classificati tre allievi dell’Istituto Giovanni Falcone di Gallarate (VA). Il loro progetto ‘Urban Hero’, che si è aggiudicato l’assegno da 4.000 euro, è incentrato su un’app che utilizza le dinamiche tipiche dei videogiochi in un contesto reale: permette di segnalare immediatamente problemi o disservizi – dai rifiuti abbandonati alle buche, dai lampioni guasti alle panchine danneggiate – e allo stesso tempo incentiva e premia le segnalazioni grazie a punti, obiettivi e anche sconti nei negozi di vicinato. La cura per il decoro degli spazi collettivi diventa così un’esperienza ludica e partecipata.

Milano, il progetto ‘Social Buddy’

Il quarto premio da 2.000 euro è andato infine a ‘Social Buddy’, il progetto di sette allieve del Civico Liceo Linguistico Manzoni di Milano. L’iniziativa integra tre componenti – un bracciale, un’app, un set di carte – che possono essere utilizzate in parte dai genitori, in parte dai giovani coinvolti e in parte da chi offre supporto psicologico: l’obiettivo è aiutare a ridurre la sensazione di ansia, di isolamento e le difficoltà comunicative di bambini e preadolescenti, stimolando memoria, strumenti di autoregolazione e micro obiettivi.