ARIA S.p.A., l’Azienda regionale della Lombardia per l’innovazione e gli acquisti, ha aggiudicato la gara avente sull’affidamento della fornitura con posa di apparati e manutenzione full risk, comprensivo del servizio di connettività, necessari alle sperimentazioni satellitari per connessioni a Banda Ultra Larga. Intervento rientrante nell’ambito della nuova Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga 2023-2026.

Aggiudicata gara sperimentazioni connessioni satellitari in Lombardia

La procedura di gara, bandita a gennaio 2025 e dal valore a base d’asta di 5 milioni di euro, si è svolta con procedura aperta multilotto, suddivisa in 2 lotti omogenei, su base geografica:

aree geografiche interessate dal lotto 1: province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia, Monza e Brianza ;

; aree geografiche interessate dal lotto: province di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Mantova.

E ha visto quindi la partecipazione di: cinque operatori economici per il lotto 1 e quattro operatori economici per il lotto 2.

Vincitore Fastweb-Telespazio

Entrambi i lotti di gara sono stati quindi aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese RTI Fastweb (mandataria) – Telespazio (mandante), per un valore contrattuale pari agli importi rappresentati nella seguente tabella e relativo ad una fornitura di durata pari a 2 anni per ogni lotto:

lotto 1, Base d’asta (IVA esclusa) euro 2.083.333,35, Operatore economico aggiudicatario: RTI Fastweb (mandataria) – Telespazio (mandante), Offerta economica (IVA conclusa): euro 1.583.333,35;

lotto 2, Base d’asta (IVA esclusa) euro 2.083.333,35, Operatore economico aggiudicatario: RTI Fastweb (mandataria) – Telespazio (mandante), Offerta economica (IVA conclusa): euro 1.583.333,35.

Ambrosini (presidente Aria): intervento strategico per i cittadini

“Si tratta di un intervento strategico per la qualità della vita dei cittadini” ha dichiarato il presidente di ARIA, Marco Ambrosini. “Con questa aggiudicazione – ha aggiunto – consolidiamo il ruolo di ARIA come motore dell’innovazione digitale al servizio della Lombardia. Il nostro impegno è infatti quello di rendere l’accesso ai servizi digitali sempre più semplice, equo e capillare. Contribuendo in modo concreto alla trasformazione digitale del Paese”.

Gubian (dg ARIA): affrontiamo sfida con determinazione

“Portare connettività stabile e veloce anche nelle aree più isolate – ha concluso il direttore generale di ARIA, Lorenzo Gubian – è una sfida che affrontiamo con determinazione. Questo progetto rappresenta un passo decisivo per colmare il divario digitale. E garantire, quindi, pari opportunità di accesso alla rete in tutta la Lombardia. Dalle città ai territori montani”.

Per approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla determina di aggiudicazione pubblicata sul portale di ARIA S.p.A.