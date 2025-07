Milano, Regione attiva servizi per lavori RFI sul passante ferroviario

A partire dal prossimo 28 luglio e sino al 24 agosto, per lavori di potenziamento della rete, la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Milano Certosa e Milano Rogoredo, nel Passante ferroviario.

Lavori sul passante ferroviario, Lucente: necessari per potenziamento della linea

“Si tratta di interventi infrastrutturali programmati dal gestore RFI. – dice l’assessore regionale ai Trasporti e alla mobilità sostenibile, Franco Lucente – necessari per il potenziamento tecnologico della linea. I lavori, una volta terminati, comporteranno evidenti benefici per il servizio offerto, mentre durante i lavori ci saranno una serie di disagi”.

L’impegno di Regione Lombardia per un trasporto efficiente

“Voglio sottolineare l’impegno di Regione Lombardia, insieme a tutti gli operatori coinvolti, nel predisporre tutte le misure praticabili in funzione delle infrastrutture disponibile. Si tratta della definizione di una serie di itinerari alternativi di viaggio, dell’introduzione di servizi sostitutivi, e la definizione di accordi che consentiranno l‘utilizzo di altri mezzi di trasporto senza aggravi per l’utenza”.

Garantire servizio moderno e puntuale

“Sono convinto che i viaggiatori potranno comprendere lo sforzo messo in campo da Regione Lombardia per garantire la miglior proposta di mobilità in relazione ai lavori previsti. Sono interventi necessari per fornire un servizio moderno e puntuale, adeguato alle esigenze di un trasporto pubblico locale integrato, che in Lombardia muove quotidianamente oltre 4,3 milioni di persone”.