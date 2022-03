Il presidente: Giochi di Milano-Cortina saranno un successo

“In questo momento particolarmente cupo per il mondo è importare guardare al futuro con speranza, anche attraverso lo sport e i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 saranno particolarmente importanti per la Lombardia, per tutto il territorio, sia per le sedi delle competizioni, sia per le nostre città”. Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo in videoconferenza all’incontro che ha preceduto il Consiglio nazionale del Coni 2022, allo stadio San Siro di Milano. “Le Olimpiadi – ha sottolineato il governatore – sono uno degli ultimi eventi iconici in cui può riconoscersi con entusiasmo qualunque cittadino del mondo”. “C’è stato qualche piccolo ritardo – ha concluso Fontana – ma ora, insieme al Governo, stiamo lavorando per recuperare. Organizzeremo un grande evento capace di renderci orgogliosi di essere lombardi, di essere italiani, in cui il nostro sport sarà assoluto protagonista”.

Rossi: già al lavoro, da Regione misure importanti

“Regione Lombardia – ha sottolineato in proposito il pluricampione olimpico Antonio Rossi, sottosegretario regionale con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, che ha partecipato all’evento – ha già avviato una serie importante di misure ad ampio raggio. Misure per la crescita dello sport lombardo e per il successo della Regione e del Paese ai Giochi Olimpici del 2026. Si spazia dai sostegni a fondo perduto alle Federazioni e alle associazioni per le loro attività al finanziamento deliberato ieri, da 2,3 milioni di euro per il supporto delle manifestazioni e degli eventi sportivi. E, ancora, dall’erogazione di fondi per la riqualificazione degli impianti alle misure di promozione e di avviamento allo sport per i ragazzi. Senza dimenticare che per i Giochi, la Regione ha già messo in campo circa 575 milioni di euro”.

Da Regione investimenti importanti per vincere insieme

“Si tratta di opere- ha concluso il pluricampione olimpico – che assicureranno il successo della manifestazione a Cinque Cerchi. Oltre al rilancio dello sport regionale e dell’immagine della nostra splendida Lombardia nel mondo. I tempi sono stretti ma, pagaiando tutti con forza verso il traguardo possiamo vincere insieme”.

dbc