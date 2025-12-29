Regione Lombardia chiude il 2025 e apre il nuovo anno con una grande novità che riguarda il settore della comunicazione: ‘Lombardia Notizie TV’.

Online ‘Lombardia Notizie TV’

È infatti online la proposta editoriale che può essere seguita in streaming sui canali YouTube e Twitch di Regione Lombardia.

Una vera e propria TV, con tanto di palinsesto, che – dalle ore 8 della mattina e fino a mezzanotte – propone servizi giornalistici, approfondimenti da studio e video di promozione dei territori.

Decisione che guarda al futuro

“Una decisione – spiega il direttore della Comunicazione, Pierfrancesco Gallizzi – che guarda al futuro, visto che proprio YouTube e le altre piattaforme presenti su Internet sono in costante crescita e, soprattutto tra le nuove generazioni, ottengono consensi sempre più favorevoli”. “Partiamo, con una fase di rodaggio, che guarda in maniera particolare a quello che è l’evento più importante in programma in Lombardia, ovvero le Olimpiadi e le Paralimpiadi 2026” conclude Gallizzi.

Programmazione sui Giochi Milano Cortina 2026

La programmazione punta, infatti, a un’offerta ampiamente dedicata ai Giochi invernali con podcast, interviste e news giornalistiche orientate in particolare verso tutto ciò che accadrà dal 6 febbraio a Milano e sulle montagne di Bormio e Livigno. Tra gli ospiti le grandi campionesse dello short track Arianna Fontana e dello snowboard Michela Moioli oltre al plurimedagliato olimpico Antonio Rossi e al ‘Re dei 100 metri’ Marcell Jacobs.

Per vedere ‘Lombardia Notizie TV’

Per accedere a ‘Lombardia Notizie TV’ è sufficiente connettersi a: lombardianotizietv.it.