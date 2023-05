Giornata Europa: il 9 Maggio in mostra tra passato, presente e futuro

Giornata dell’Europa. L’Unione europea: il 9 maggio tra presente, passato e futuro“. L’esposizione è stata realizzata a integrazione di un percorso illustrato sulla dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950 curato dal Inaugurata presso lo spazio Eventi di palazzo Pirelli , a Milano, la mostra ““. L’esposizione è stata realizzata a integrazione di un percorso illustrato sulla dichiarazione didel 9 maggio 1950 curato dal Parlamento europeo , con immagini storiche che accompagnano il visitatore alla scoperta delle azioni a sostegno della pace che ancora oggi sorreggono il progetto europeo.

Maurizio Molinari, capo ufficio del Parlamento europeo a Milano. “Qualcuno ha avuto la lungimiranza di pensare a un futuro tra popoli che erano stati in guerra solo cinque anni prima – ha ricordato Cattaneo -. Questi uomini, Schuman, De Gasperi, Monet, Adenauer, hanno pensato a un futuro comune e di pace, che sembrava impossibile nel momento in cui si sono trovati”. All’inaugurazione sono intervenuti Raffaele Cattaneo , sottosegretario di Regione Lombardia alle Relazioni internazionali ed Europee, e, capo ufficio del Parlamento europeo a Milano. “Qualcuno ha avuto la lungimiranza di pensare a un futuro tra popoli che erano stati in guerra solo cinque anni prima – ha ricordato Cattaneo -. Questi uomini, Schuman,, hanno pensato a un futuro comune e di pace, che sembrava impossibile nel momento in cui si sono trovati”.

Giornata Europa, una mostra per interrogarci sul futuro che vogliamo

“Celebriamo in questa occasione le radici di una Europa anche per interrogarci sul futuro che vogliamo per questo continente – ha proseguito il sottosegretario -. Sarà possibile garantire un futuro all’altezza delle sfide che ci attendono se sapremo tornare alle radici che le hanno generate, che noi col tempo un po’ abbiamo dimenticato. L’Europa non è nata dal caso, ma dalla visione di alcuni uomini con una idea della società e le ragioni per cui dovevano stare insieme, che dobbiamo recuperare”. “Celebriamo in questa occasione le radici di una Europa anche per interrogarci sul futuro che vogliamo per questo continente – ha proseguito il sottosegretario -. Sarà possibile garantire un futuro all’altezza delle sfide che ci attendono se sapremo tornare alle radici che le hanno generate, che noi col tempo un po’ abbiamo dimenticato. L’Europa non è nata dal caso, ma dalla visione di alcuni uomini con una idea della società e le ragioni per cui dovevano stare insieme, che dobbiamo recuperare”.

“L’Europa del futuro – ha concluso Cattaneo – deve essere quella dei popoli e delle regioni e non solo degli stati nazionali. Teniamo vivo il fuoco di quel che l’Europa deve essere per il futuro. E’ il motivo per cui abbiamo voluto questa mostra che parla dell’Europa di ieri, di oggi, ma soprattutto di domani”.

La mostra resterà aperta fino al 15 giugno, dal lunedì al giovedì (9.30 – 13; 14.30 – 17.15) e il venerdì (9.30 – 13).