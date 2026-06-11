A Palazzo Lombardia la prima edizione della Giornata Internazionale del Gioco, International Day of Play, istituita dalle Nazioni Unite nel marzo 2024. La Regione aderisce all’iniziativa promuovendo, in piazza, una giornata di festa dedicata ai più piccoli, per valorizzare il gioco come elemento fondamentale per lo sviluppo, l’apprendimento e il benessere dei bambini.

La giornata è stata aperta da un momento di approfondimento sulle tematiche legate al gioco in occasione dell’assemblea annuale dei soci di Assogiocattoli alla quale è intervenuto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Fontana: il gioco è il lavoro dei bambini e permette loro di costruire relazioni

“È una bella iniziativa – ha sottolineato il governatore – che nasce nel solco di quello che ci ha lasciato il pedagogista Mario Lodi che ha sempre spiegato come il gioco fosse il modo migliore per far crescere bene i bambini. Il gioco – ha proseguito Fontana – è il lavoro dei bambini, è quel mezzo attraverso cui costruiscono relazioni con il mondo, sviluppano competenze utili per creare connessioni tra loro e proprio per questo il gioco è anche utile per far riavvicinare le famiglie ai loro figli, per condividerne le fasi di crescita e per contribuire a guidarla in modo che sia assolutamente equilibrata”.

Giocare analogicamente per fare gruppo e stare insieme

Ai lavori è intervenuto il presidente di Assogiocattoli, Genesio Rocca. “Il nostro obiettivo – ha spiegato – è quello di far tornare a giocare i bambini. Giocare è cultura, convivialità e stare in famiglia. I ragazzini di oggi sono sempre più tech, l’alternativa è quella di tornare a giocare analogicamente. Con l’avanzare del tempo gli smartphone e i tablet saranno sempre più presenti anche nella vita dei giovanissimi, ma l’importanza di giocare, di condividere, di fare il gruppo e di stare insieme è fondamentale. Questa giornata serve anche a questo”.

Appartamenti per ragazzi autistici con il progetto ‘Casa Autentica’

Tra i relatori anche Nico Acampora, fondatore di PizzAut, associazione nata con l’obiettivo di sensibilizzare le Istituzioni e la società civile sul tema dell’occupabilità delle persone fragili attraverso la creazione della prima pizzeria in Italia che impiega ragazzi con sindrome dello spettro autistico.

“Con Regione Lombardia – ha evidenziato – il dialogo è sempre aperto. Siamo in costante contatto con l’assessore al Lavoro, Simona Tironi, e con l’assessore alla Famiglia e Disabilità, Elena Lucchini. Il presidente Fontana è venuto a trovarci in uno dei nostri ristoranti e ne è rimasto piacevolmente colpito. Oggi siamo presenti alla prima edizione della Giornata Internazionale del Gioco a Palazzo Lombardia per illustrare anche il progetto avviato con Playmobil che, insieme a Toys Center, ha realizzato dei personaggi dedicati a PizzAut. I proventi della vendita dei giocattoli vengono destinati all’acquisto di appartamenti per ragazzi autistici che troppo spesso finiscono in un istituto. Il progetto si chiama ‘Casa Autentica’”.

In piazza Città di Lombardia una festa per la Giornata del Gioco

Dalla tarda mattinata la festa vera e propria per i bambini in piazza Città di Lombardia che, per questa speciale occasione, si trasforma in un luogo di gioco e condivisione, con numerose attività e aree ludiche aperte ai più piccoli e alle loro famiglie. Presente anche il truck di PizzAut.