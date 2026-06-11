Valtellina Summer League, basket e volley a settembre a Sondrio

L’assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse Energetiche e Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori, ha presentato in Regione Lombardia l’edizione 2026 della ‘Valtellina Summer League‘, la kermesse sportiva che porta, a settembre, i big della pallavolo femminile e del basket maschile nei palazzetti dello sport della provincia di Sondrio. L’evento è organizzato da Asc Sport e da Rixalto, col contributo di enti e associazioni: Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Bim, i comuni di Sondrio, Morbegno, Aprica, Tresivio oltre a Livigno Next e Unione dei comuni della Valmalenco.

Una manifestazione che è ormai entrata a far parte in pianta stabile del ricco panorama delle rassegne sportive organizzate in provincia di Sondrio. Con Sertori in conferenza stampa Massimo Ferraiuolo, team manager Pallacanestro Varese, Paolo Bolis, vicepresidente Volley Bergamo 1991, e l’organizzatore, Andrea Ballan.

“La Valtellina è coinvolta in diverse località con un modello che funziona – ha sottolineato Sertori – adatto alle squadre che svolgono ritiri in zone a loro congeniali. Sono attività che servono per avvicinare i ragazzi, far conoscere loro i professionisti, e farli appassionare alle discipline del basket e della pallavolo. Speriamo sia cosi anche per le Olimpiadi, che i campioni della neve possano essere sempre più emulati. Da sottolineare che nel corso dei camp saranno affrontati anche temi che riguardano la preparazione fisica e l’alimentazione. Mi fa piacere, infine, che ci sia coinvolgimento degli enti locali, che dimostrano cosi di credere in questo progetto. Tutti insieme, con le aziende private sponsor, impegnati a sostenere eventi ed attività a beneficio di tutti”.

Basket e pallavolo apprezzati in terra valtellinese

Anno dopo anno, la ‘Valtellina Summer League‘ è riuscita a portare i big della pallavolo femminile e del basket maschile che hanno dato spettacolo nei palazzetti dello sport: da Livigno a Sondrio, dall’Aprica alla Valmalenco. Pronti ad incendiare l’atmosfera anche quest’anno, con una serie di partite amichevoli e tornei di spessore assoluto, in grado di calamitare l’attenzione del competente e appassionato pubblico valtellinese.

“Storicamente il basket ha piacere di essere in Valtellina – ha detto Massimo Ferraiuoli, team manager Pallacanestro Varese – perché ci sono le strutture, le amichevoli e gli allenamenti a porte aperte vengono seguite da tante persone. Quest’anno torneremo con tanto entusiasmo, sarà una occasione importante come attività di precampionato. I camp estivi diventano uno dei momenti più belli per i ragazzi. Per fare una vacanza, conoscere i professionisti e capire quanto lavoro e sacrificio ci sia dietro la carriera di uno sportivo di livello”.

“Valtellina Summer League – ha spiegato Paolo Boli, vicepresidente Volley Bergamo 1991 – è un progetto molto interessante, anni fa l’ho vissuto io stesso con i miei figli. Un’occasione di ‘sfogo’ sportivo a fine anno scolastico, un avvicinamento alla pallavolo fatto con professionisti di alto livello che si impegnano a trasferire le loro esperienze e la loro passione”.

Valtellina Summer League in dettaglio

– Il prologo della Valtellina Summer League, a giugno e luglio, quando tra la Valmalenco e l’Aprica centinaia di ragazze e ragazzi si ritroveranno nei camp estivi di volley, basket e, novità di quest’anno, di musica. Tre camp dove i partecipanti potranno interagire direttamente con gli atleti e le atlete professionisti, di pallacanestro e volley, e con musicisti ‘di razza’ che, per una settimana, saranno i loro coach, i loro mentori, i loro confidenti. Per un’esperienza unica nel suo genere.

La Valtellina Summer League 2026 incomincerà invece nella prima settimana di settembre quando saliranno in provincia di Sondrio i giganti del basket della Basket Aquila Trento, Pallacanestro Cantù, Pallacanestro Varese, Chemnitz 99 (società tedesca della Sassonia), Massagno (Svizzera). Tra il 2 e il 6 settembre si terranno alcune amichevoli a Livigno, a Sondrio e a Morbegno. Dopo una settimana di pausa, prenderà il via il ricco programma del volley. Lo apriranno le squadre che, tra le palestre di Aprica, Tresivio e Morbegno, giocheranno un triangolare nelle giornate del 16, 17 e 18 settembre.

Il 19 e il 20 settembre si terrà, invece, il torneo Città di Sondrio, ormai giunto alla sua quinta edizione, che vedrà in campo le formazioni di serie A1 di Chieri, una delle realtà più floride del volley italiano, della Volley Bergamo, una delle squadre italiane più blasonate, del Bisonte Firenze, squadra emergente che ha voglia di stupire, oltre alle turche di THY (Turk Hava Yollari Sport Kulubu) dell’ex coach della nazionale italiana Davide Mazzanti.