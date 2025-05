In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, Regione Lombardia rinnova il proprio impegno nella promozione di stili di vita sani e nella prevenzione delle malattie croniche legate al consumo di tabacco.

Giornata mondiale senza tabacco, gli eventi in Lombardia

A partire dal 31 maggio e per tutto il mese di giugno 2025, su tutto il territorio regionale si svolgono eventi e iniziative promosse dalle Ats lombarde per sensibilizzare cittadini di tutte le età sull’importanza di smettere di fumare. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025, che prevede, tra gli obiettivi principali la tutela della salute dei non fumatori, la riduzione del numero dei nuovi fumatori, il sostegno concreto per chi vuole smettere.

I dati sul fumo in Lombardia

In Lombardia, il fumo continua a rappresentare un rilevante problema di salute pubblica, anche tra i giovani. Lo evidenziano i dati dello studio multicentrico HBSC 2022 (Health Behaviour in School-aged Children), che ha coinvolto 17.853 studenti lombardi: il 10,8% degli intervistati ha dichiarato di aver fumato sigarette tradizionali nei 30 giorni precedenti l’indagine, il 9,81% sigarette elettroniche e il 6,27% sigarette a tabacco riscaldato. Il consumo cresce significativamente con l’aumentare dell’età.

Bertolaso: importante investire sulla prevenzione

“Investire nella prevenzione – sottolinea l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – soprattutto tra i giovani, è fondamentale”.

“Regione Lombardia – prosegue – è fortemente impegnata nel rafforzare le reti territoriali e gli interventi integrati tra sanità, scuola e mondo del lavoro per offrire ai cittadini strumenti concreti di informazione, supporto e disassuefazione dal fumo”.

I numeri su scala mondiale

Nel contesto globale, i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che nel 2022 i consumatori adulti di tabacco erano 1,25 miliardi, ma con un andamento decrescente: si è passati da 1 adulto su 3 nel 2000 a circa 1 su 5 oggi. Tuttavia, in Italia – secondo l’indagine ISS-Doxa – oltre 10 milioni di persone sopra i 15 anni fumano (il 20,5% della popolazione), e si osserva un aumento del numero medio di sigarette fumate giornalmente.

Le iniziative delle Ats della Lombardia per la Giornata senza tabacco

Qui di seguito le iniziative delle Ats sui territori

