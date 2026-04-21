La Regione potenzia i Centri per la Famiglia: in arrivo 7,9 milioni

Regione Lombardia potenzia i Centri per la Famiglia approvando il documento di programmazione per la partecipazione all’iniziativa nazionale ‘Rafforzamento della rete dei Centri per la Famiglia0 (CPF 2025), promossa dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

Oltre 7,9 milioni ai Centri per la Famiglia

L’intervento prevede uno stanziamento complessivo di oltre 7,9 milioni di euro destinati al potenziamento dei servizi già attivi e alla creazione di nuovi Centri su tutto il territorio regionale. Ad oggi, la rete lombarda dei Centri per la Famiglia può contare su 96 Hub e 370 Spoke, una struttura capillare che consente di raggiungere in modo diffuso le famiglie nei diversi territori. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dei Centri per la Famiglia come punti di riferimento per i cittadini, migliorando l’accesso ai servizi, sostenendo la genitorialità e promuovendo il benessere delle famiglie in tutte le fasi della vita.

Regione Lombardia rafforza la rete territoriale

“Con questo provvedimento – ha dichiarato l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini – Regione Lombardia conferma il proprio impegno concreto a favore delle famiglie. Vogliamo rafforzare una rete territoriale capace di intercettare i bisogni reali, offrendo supporto qualificato, orientamento e servizi sempre più accessibili e integrati. Investiamo risorse importanti – ha illustrato Lucchini – per sostenere la natalità, accompagnare i giovani e gli adolescenti nei momenti di fragilità e valorizzare il ruolo degli anziani nella comunità. I Centri per la Famiglia rappresentano quindi un presidio fondamentale per costruire coesione sociale e promuovere il benessere diffuso“.

In arrivo nuovi servizi

Le risorse saranno gestite dalle Ats, che avranno il compito di attuare gli interventi sul territorio, potenziando i servizi esistenti e promuovendo nuove progettualità. Tra le azioni previste: sportelli informativi, servizi di counseling per adolescenti e genitori, iniziative per l’affido e l’adozione e supporto alla maternità nei primi mille giorni di vita del bambino. In questo caso, il programma avrà una durata iniziale di 18 mesi e prevede il coinvolgimento diretto delle reti territoriali per garantire una risposta efficace e coordinata ai bisogni delle famiglie lombarde.