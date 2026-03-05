Logo Regione Lombardia

Nel 2025 oltre 25 milioni di passeggeri sui treni Ticino Lombardia

In foto uno dei treni TILO che nel 2025 hanno trasportato oltre 25 milioni di passeggeri in Ticino e in Lombardia

Lucente: investiti 403 milioni di euro per collegamenti transfrontalieri

“Sempre più passeggeri utilizzano i servizi transfrontalieri offerti da TILO (Treni Regionali Ticino Lombardia), a dimostrazione dell’alto gradimento di un collegamento ferroviario che stiamo potenziando anno dopo anno e scelto da molti lombardi per spostamenti di lavoro, studio e tempo libero”. Così l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commenta i dati diffusi da TILO sul 2025: oltre 25 milioni di passeggeri trasportati in Ticino e in Lombardia, con un incremento del 3,7% rispetto ai 24,1 milioni dell’anno precedente. In particolare, oltre 5 milioni di passeggeri ha effettuato un viaggio tra le due regioni.

L’offerta strategica dei treni TILO ai passeggeri nel 2025

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commenta i dati diffusi da TILO sul numero di passeggeri trasportati nel 2025 in Ticino e in Lombardia“L’offerta transfrontaliera – prosegue Lucente – è ormai strategica per l’intermodalità regionale, arricchita da collegamenti puntuali con alcune direttrici cardine della Lombardia, come la connessione diretta con Malpensa o con Milano Centrale e l’interscambio con l’Alta Velocità”.

“In tal senso – conclude l’assessore – Regione Lombardia ha deciso di investire notevolmente per potenziare il servizio tra Lombardia e Svizzera. Abbiamo stanziato 403 milioni di euro, dando mandato a Ferrovienord per l’acquisto di 16 nuovi treni destinati ai servizi ‘Regio Express’ e al trasporto con la Svizzera. Nello specifico, 9 saranno destinati ai servizi italiani e 7 a quelli transfrontalieri della linea ‘RE80 Milano-Como-Locarno, che vede una costante crescita di passeggeri”.

