Nel 2025 oltre 25 milioni di passeggeri sui treni Ticino Lombardia

“Sempre più passeggeri utilizzano i servizi transfrontalieri offerti da TILO (Treni Regionali Ticino Lombardia), a dimostrazione dell’alto gradimento di un collegamento ferroviario che stiamo potenziando anno dopo anno e scelto da molti lombardi per spostamenti di lavoro, studio e tempo libero”. Così l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commenta i dati diffusi da TILO sul 2025: oltre 25 milioni di passeggeri trasportati in Ticino e in Lombardia, con un incremento del 3,7% rispetto ai 24,1 milioni dell’anno precedente. In particolare, oltre 5 milioni di passeggeri ha effettuato un viaggio tra le due regioni.

L’offerta strategica dei treni TILO ai passeggeri nel 2025

“L’offerta transfrontaliera – prosegue Lucente – è ormai strategica per l’intermodalità regionale, arricchita da collegamenti puntuali con alcune direttrici cardine della Lombardia, come la connessione diretta con Malpensa o con Milano Centrale e l’interscambio con l’Alta Velocità”.

“In tal senso – conclude l’assessore – Regione Lombardia ha deciso di investire notevolmente per potenziare il servizio tra Lombardia e Svizzera. Abbiamo stanziato 403 milioni di euro, dando mandato a Ferrovienord per l’acquisto di 16 nuovi treni destinati ai servizi ‘Regio Express’ e al trasporto con la Svizzera. Nello specifico, 9 saranno destinati ai servizi italiani e 7 a quelli transfrontalieri della linea ‘RE80’ Milano-Como-Locarno, che vede una costante crescita di passeggeri”.