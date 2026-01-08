Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile

Taxi, Regione approva le modifiche al regolamento aeroportuale

Regione Lombardia ha approvato le modifiche al Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi

Lucente: maggiore accessibilità per le persone con disabilità

Rendere il servizio taxi più accessibile, inclusivo e vicino alle esigenze di tutti i passeggeri: è questo l’obiettivo delle modifiche approvate da Regione Lombardia al Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi. Le modifiche sono in vigore a partire da giovedì 8 gennaio 2025, con la pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Nuovo regolamento aeroportuale per i taxi: le modifiche

In particolare, per migliorare l’accessibilità del servizio taxi a favore dei passeggeri a mobilità ridotta o con disabilità, anche in vista dell’imminente svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali 2026, Regione Lombardia ha approvato una riorganizzazione del servizio presso gli aeroporti e le stazioni ferroviarie del territorio regionale.

Le nuove disposizioni prevedono la possibilità, per i passeggeri che necessitano di un veicolo con classificazione ‘SH’, dotato di accesso per sedie a rotelle, di scegliere direttamente l’autovettura tra quelle disponibili presso la banchina di carico. È inoltre consentito richiedere il servizio attraverso le Centrali Radiotaxi, altri organismi economici di lavoro e di servizi, nonché mediante l’utilizzo di nuove tecnologie di chiamata, come le applicazioni digitali.

Lucente: la mobilità in Lombardia deve essere per tutti

“Un aggiornamento doveroso e atteso da tempo – afferma l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – a dimostrazione della sensibilità di Regione Lombardia nei confronti delle persone fragili e con disabilità. Un provvedimento che riguarda tanti cittadini che quotidianamente devono usufruire del trasporto pubblico. Il nostro obiettivo è garantire a chiunque di muoversi e viaggiare in Lombardia in maniera agevole, usufruendo anche dei supporti tecnici necessari e dei servizi di trasporto specializzati”.

La mobilità deve essere per tutti – conclude Lucente – un chiaro segnale di civiltà, un passo in avanti importante verso il diritto all’inclusione. Ci tengo a ringraziare la Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità del Consiglio regionale per la tempestività con cui ha dato esito favorevole al provvedimento e tutti i consiglieri che hanno contribuito alla stesura di una misura dal grande valore etico e morale”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima