Siglato in Prefettura il protocollo per il contrasto alle illegalità nella filiera della moda.

“Il settore della moda per la Lombardia è fondamentale, sia in termini economici, sia di immagine. Per questo il protocollo assume, se possibile, un significato ancor più forte. Ieri, come oggi, Regione Lombardia è in prima fila per portare avanti le battaglie mirate all’affermazione della legalità”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in Prefettura, a Milano, in occasione della firma del protocollo ‘per il contrasto all’illegalità negli appalti nella filiera produttiva della moda’.

Filiera moda, siglato protocollo

“Un atto – ha aggiunto il governatore – che fa seguito a quelli siglati, ad esempio, per la logistica e per le Olimpiadi 2026. Dobbiamo contrastare quei pochi, eventuali rischi, che potrebbero mettere in cattiva luce un intero comparto”.