Turismo, da Regione nuovi fondi per il bando ‘Lombardia Style’

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Barbara Mazzali, l’integrazione di nuovi fondi per il bando ‘Lombardia Style – Progetti di promozione unitaria per l’attrattività territoriale‘ con ulteriori 900.000 euro, che portano il totale delle risorse disponibili a 2,3 milioni di euro.

Nuovi fondi per ‘Lombardia Style’

La misura, pensata per sostenere partenariati tra Comuni lombardi nella costruzione di palinsesti condivisi di eventi, punta a rafforzare l’immagine unitaria della destinazione Lombardia e ad attrarre nuovi flussi turistici, anche in un’ottica di destagionalizzazione dell’offerta.

Il turismo non si improvvisa

“Abbiamo scelto di destinare queste nuove risorse – spiega l’assessore Mazzali – perché crediamo profondamente nella capacità dei territori di fare squadra e presentarsi in modo coordinato. Il turismo non si improvvisa: richiede programmazione, visione e gioco di squadra“.

Più risorse per bando ‘Lombardia Style’

Il bando ‘Lombardia Style‘ ha registrato fin da subito un forte interesse. Il 10 aprile scorso sono stati approvati gli esiti istruttori delle prime 37 domande pervenute, esaurendo la dotazione iniziale e rendendo non valutabili altre richieste per mancanza di fondi. Grazie all’integrazione appena approvata, sarà possibile riprendere in esame anche quelle domande precedentemente escluse e garantire la continuità dello sportello, aperto fino al 19 giugno 2025.

Rafforzare il brand Lombardia

“Con questa misura – prosegue Mazzali – vogliamo rafforzare il sostegno a chi progetta in maniera integrata, costruendo calendari condivisi di eventi capaci di promuovere il territorio con una sola voce. Solo così si può rafforzare il brand Lombardia, ottimizzare le risorse e generare un impatto reale per le comunità locali”.

Creare sviluppo, identità e futuro

“Continuiamo a investire sul turismo in modo strategico – conclude l’assessore – perché rappresenta per noi una vera e propria politica economica in grado di creare sviluppo, identità e futuro per tutti i territori lombardi”.