Intuizione artificiale, come andare oltre le sfide proposte dall’IA

In Regione Lombardia si guarda oltre l’Intelligenza artificiale. L’occasione l’ha offerta il convegno ‘Intuizione artificiale e nuove prospettive per la ricerca’ organizzato da Ontonix srl in collaborazione con Regione Lombardia, Politecnico di Milano, Digital Innovation Hub Lombardia, Irccs Politecnico San Donato e Università di Pavia. Si è parlato di IA, declinata soprattutto come ‘Intuizione artificiale’, una frontiera tecnologica che mira a superare i limiti dell’Intelligenza artificiale tradizionale attraverso algoritmi capaci di percepire anomalie, anticipare eventi rari e comprendere relazioni complesse in contesti con scarsi dati, senza affidarsi al classico apprendimento automatico. Un’innovazione che offre applicazioni particolarmente interessanti in settori come quello della farmaceutica e che secondo alcuni potrebbe rappresentare una nuova era dell’Intelligenza artificiale unendo capacità intuitiva umana e calcolo algoritmico.
Intuizione artificiale nuova prospettiva
“Occasioni come queste – ha osservato l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, durante i lavori – sono molto importanti, perché parliamo di un mondo in continua evoluzione, dove essere aggiornati è fondamentale, così come avere l’opportunità di poter ragionare per tempo delle nuove prospettive che ci offrono queste tecnologie. Sul tema dell’Intelligenza artificiale – ha ricordato l’esponente della Giunta lombarda – stiamo lavorando da tempo. Abbiamo appena realizzato una giornata di sintesi che ha fatto seguito a un cammino di oltre un anno e mezzo fatto di tanti momenti di approfondimento su tavoli divisi per competenze e settori, dalla Pubblica Amministrazione, alle scienze della vita passando per la manifattura”.
Proposta di legge
Tutto questo, ha sottolineato Fermi, “ha portato alla scrittura di una proposta di legge, che è già stata approvata dalla Giunta regionale, che adesso è al vaglio della Commissione e arriverà in Aula credo o poco prima o subito dopo l’estate 2026. Abbiamo voluto provare a metter mano da un punto di vista normativo al tema dell’Intelligenza artificiale, perché crediamo sia opportuno costruire una ‘cornice’ alla diffusione di questa tecnologia. Un perimetro sufficientemente ampio, capace ovviamente di tenere conto di un’evoluzione che oggi non possiamo ancora considerare prevedibile nei suoi effetti e nella sua efficacia da qui a qualche anno”.