Incidente Senago: il cordoglio del presidente Fontana

Un tragico incidente è avvenuto la mattina di domenica 21 giugno a Senago, suscitando un profondo senso di sgomento e dolore. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso la sua più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime: Camilla, Lorenzo e Riccardo, ai loro amici, e a tutta la comunità colpita da questo dramma.

“Non esistono parole capaci di alleviare il dolore”, ha dichiarato Fontana. “Da padre, il pensiero corre a quei genitori che oggi si trovano ad affrontare la sofferenza più grande che si possa immaginare”. Il presidente ha sottolineato anche l’importanza di non abbassare mai la guardia in situazioni simili.

Fontana ha lanciato un appello ai ragazzi: “Divertitevi, vivete con entusiasmo e gioia i momenti di incontro e di festa, ma fatelo sempre con responsabilità. Non mettete a rischio la vostra vita e quella degli altri. Se avete bevuto, non guidate. La prudenza infatti protegge la libertà di tutti e di certo non la limita”.

“Oggi è il tempo del cordoglio e del rispetto”, ha concluso Fontana, assicurando che Regione Lombardia si stringe con affetto attorno alle famiglie delle vittime.