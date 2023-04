‘Insetti alieni’, Beduschi: quasi 9.000 controlli sulle merci importate

Nel caso delle merci in entrata presso Malpensa CargoCity sono stati registrati 121 casi ‘positivi’ con conseguente respingimento o distruzione, mentre i controlli sui passeggeri in ingresso hanno portato al sequestro di quasi 300 chili di materiali sospetti di ospitare specie nocive. Parallelamente, sono stati realizzati 5.700 controlli su prodotti italiani in uscita con emissione di certificazioni per l’export. Sono alcuni dei dati raccolti nel rapporto 2022 sulle attività del Servizio Fitosanitario regionale