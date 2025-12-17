Si è svolta a Palazzo Lombardia la terza edizione del ‘Net Forum’ nel corso del quale l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi ha illustrato i punti qualificanti del Protocollo di intesa Quadro per la promozione e il potenziamento dell’offerta formativa e delle politiche attive del lavoro sul territorio regionale.

I punti chiave del protocollo

Tra i punti chiave ottimizzare la risposta ai fabbisogni del territorio, attraverso l’attuazione di una strategia coordinata che migliori l’efficacia delle politiche attive del lavoro; ridurre il mismatch tra domanda e offerta di competenze e garantire un accesso più mirato alle opportunità formative e occupazionali attraverso la condivisione di dati e strumenti; sviluppare un sistema integrato di politiche e strumenti che accompagni le persone lungo tutto il percorso professionale, dall’ingresso nel mercato del lavoro all’aggiornamento continuo delle competenze e risponda nel contempo al fabbisogno di competenze delle imprese e degli altri operatori economici del territorio. Il documento punta inoltre a favorire la creazione di una sinergia tra le misure finanziate da Regione Lombardia e quelle sostenute dai Fondi, evitando sovrapposizioni, generando addizionalità e favorendo ove possibile lo sviluppo di progetti condivisi.

Ai lavori è intervenuto anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi.

Promotori chiave del Net Forum a Palazzo Lombardia sulle politiche del lavoro

L’evento è stato organizzato da S3.Studium in collaborazione con Regione Lombardia, con il patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INAPP, Sviluppo Lavoro Italia, INPS e Confindustria. Il tema scelto – ‘Pluriverso: soggetti diversi, ecosistema condiviso’ indica un cambio di paradigma: riconoscere che la pluralità degli attori è una risorsa, purché organizzata in una visione unitaria, capace di coniugare competitività, inclusione e coesione territoriale.

Tironi: favorire sinergie per promuovere competitività

“Abbiamo firmato insieme ai Fondi interprofessionali un Protocollo Quadro – spiega Tironi – che ci permetterà di lavorare ancora più in sinergia unendo le forze e le risorse per una programmazione delle misure che saranno a sostegno delle nostre aziende e, più in generale, del mondo economico e produttivo per aumentarne la competitività”. “Siamo la prima Regione d’Italia ad assumerci questa responsabilità – prosegue – e quindi ancora una volta la Lombardia fa da apripista, riconfermando il ruolo di ‘bussola’ di questo Paese”.

Guidesi: fondamentale fare sistema

“Fare sistema è indispensabile – ha evidenziato Guidesi – per rendere strutturale la crescita, in un sano rapporto tra pubblico e privato. E i numeri ci stanno dando ragione: il tasso di occupazione è ai nuovi massimi di sempre. È importante sostenere eventi come questo, per mettere in comunicazione più mondi e analizzare scenari più ampi del mondo del lavoro. La Regione, con le iniziative già messe in campo e quelle programmate per il futuro, gioca un ruolo da protagonista”.

Un percorso che coinvolge diversi territori

Quella ospitata a Palazzo Lombardia è la ‘tappa zero’ di un percorso che durante tutto il 2026 coinvolgerà vari territori e vari stakeholder e che porterà alla stesura del Libro Bianco 2026 – Carta delle Competenze e della Coesione, grazie ai contributi elaborati durante il workshop di Capri previsto a maggio 2026: un documento di indirizzo nazionale, pensato per diventare riferimento stabile nella progettazione delle politiche attive.

“La terza edizione del Net Forum apre una nuova fase. Pluriverso – ha detto Antonello Calvaruso, presidente di S3.Studium e del Net Forum –significa alleanza tra differenze. Le prossime tappe ci porteranno a costruire un’agenda comune, condivisa tra pubblico e privato”.