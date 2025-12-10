Turismo sostenibile, al via in Valtellina progetto Soggiorni stellati

Promuovere il turismo sostenibile in Valtellina coinvolgendo operatori del settore e studenti. È questo l’obiettivo principale del progetto ‘Soggiorni Stellati’, promosso dal Consorzio Turistico Media Valtellina con il supporto di A2A e del Parco Nazionale dello Stelvio nel quadro degli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo Regionale per lo Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia.

L’iniziativa, dopo l’annuncio della partnership strategica, ora entra nel vivo con le prime attività dedicate agli operatori turistici e i percorsi formativi rivolti agli studenti della provincia di Sondrio.

Nello specifico, il progetto ha un duplice obiettivo. Da un lato, si favorisce il rinnovamento delle strutture ricettive, la mobilità sostenibile e la creazione di reti di collaborazione tra gli operatori, consolidando una nuova cultura dell’accoglienza basata su etica, innovazione e tutela dell’ambiente. Dall’altro si vogliono sensibilizzare gli studenti sull’importanza di un approccio green al comparto dell’hospitality.

Soggiorni stellati, progetto per il turismo sostenibile in Valtellina

“Accogliamo con grande soddisfazione – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione – l’avvio della fase operativa di ‘Soggiorni Stellati’, un progetto che incarna perfettamente la visione e gli obiettivi tracciati dal Patto Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia. L’impegno congiunto di una grande realtà come A2A, del prestigioso Parco Nazionale dello Stelvio e del Consorzio Turistico Media Valtellina dimostra in modo tangibile che la transizione ecologica in montagna è una grande opportunità di sviluppo economico e sociale”.

“La nostra azione – ha aggiunto – è focalizzata sul supporto a iniziative che coniugano tutela ambientale e innovazione. Questo progetto lo fa in maniera esemplare, offrendo soluzioni concrete per l’efficientamento energetico delle strutture ricettive, promuovendo la mobilità sostenibile e investendo nella formazione delle nuove generazioni che saranno i veri motori del cambiamento”.

Corsi di formazione

I primi corsi di formazione rivolti alle strutture ricettive consorziate della categoria ‘Accommodation’ si terranno a Tirano (SO) nelle mattinate dell’11 e 18 dicembre 2025. Ogni incontro, della durata di circa tre ore, prevede un intervento sul tema della sostenibilità applicata al turismo, seguito da quello degli esperti di A2A Energy Solutions, che illustreranno soluzioni concrete di efficientamento energetico, mobilità sostenibile e fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili dedicate alle strutture ricettive.

Protagonisti, 4 incontri per gli studenti

Inoltre, a inizio 2026 prenderà il via il percorso articolato in quattro incontri educativi sullo sviluppo sostenibile rivolto agli studenti intitolato ‘Protagonisti’, spin off del progetto ‘Soggiorni stellati’. Le lezioni coinvolgeranno fino al prossimo aprile circa 200 allievi delle scuole superiori che frequentano l’Itis Enea Mattei di Sondrio e l’istituto Balilla Pinchetti di Tirano (licei, Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri e Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato).

Tutti gli incontri declinano a 360 gradi il tema della sostenibilità, il terzo incontro è invece dedicato specificamente al turismo sostenibile. L’ultima lezione, che si svolgerà nella sede A2A di Grosio, sarà infine dedicata alla transizione energetica, alle energie rinnovabili e si concluderà con una visita guidata alla centrale idroelettrica, tra i principali asset storici di A2A sul territorio.

Valtellina, modello di turismo sostenibile

“Siamo al fianco di ‘Soggiorni Stellati’ in qualità di Energy Efficiency Partner – ha dichiarato Gianluca Ragonesi, amministratore delegato di A2A Energy Solutions, società del Gruppo A2A – con l’obiettivo di mettere a disposizione del territorio competenze e soluzioni che favoriscano un modello di turismo realmente sostenibile”.

Tutela del patrimonio naturale e culturale unico

“Fin dalla fondazione – ha sottolineato Franco Claretti, direttore del Parco nazionale dello Stelvio – lo Stelvio ha lavorato per tutelare un patrimonio naturale e culturale unico, trasformandosi progressivamente in un laboratorio alpino dove la ricerca è la base di ogni scelta gestionale. Lo si vede nella continua lettura delle trasformazioni del territorio: il ritiro dei ghiacciai, l’evoluzione degli habitat, la presenza della fauna e il loro rapporto con la frequentazione turistica. Questi elementi sono la bussola con cui il Parco governa il cambiamento. Nel tempo, l’obiettivo è sempre rimasto lo stesso: rendere gli ecosistemi più resilienti, affinché siano in grado di assorbire gli impatti — ambientali, sociali o economici che inevitabilmente attraversano un territorio vivo”.

Partnership sempre fondamentale

“La partnership con A2A e il Parco Nazionale dello Stelvio – ha evidenziato Marcella Pini, presidente del Consorzio Turistico della Media Valtellina – apre prospettive estremamente concrete per imprimere al turismo, attraverso l’entrata in funzione di Soggiorni Stellati una svolta turistica senza precedenti, non solo da noi in Valtellina, territorio olimpico, ma anche in altre aree turistiche montane. Ringrazio Regione Lombardia e i nostri illustri partners A2A e Parco Nazionale dello Stelvio per il loro indispensabile sostegno”.

“L’aggregazione tra differenti soggetti per lanciare e sviluppare un’iniziativa così innovativa e sorprendente – ha precisato Marco Fojanini, responsabile della sostenibilità e progetti innovativi del Consorzio Turistico Media e ideatore del progetto Soggiorni Stellati – è fondamentale e strategica per rendere il progetto unico e speciale”.