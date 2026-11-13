LNotizie-Foto. Cultura, l’artista Jago in mostra al Ma*Ga di Gallarate con ‘Corpi esposti’. Assessore Caruso: una proposta per avvicinare nuovi visitatori al museo

Dal 15 novembre al 4 aprile le opere dello scultore a confronto con i maestri del Novecento

Il progetto comprende l’installazione ‘Acqua’ a Palazzo Lombardia

(LNotizie – Gallarate/VA, 13 nov) Le sculture di Jago a confronto con le opere di Adolfo Wildt, Emilio Vedova, Salvatore Scarpitta e Marinella Pirelli. Il Museo Ma*Ga di Gallarate (VA) presenta ‘Jago. Corpi esposti’, la mostra promossa con Regione Lombardia e Città di Gallarate, a cura di Tommaso Zijno, aperta dal 15 novembre al 4 aprile 2027. Presentato oggi alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, del presidente del Ma*Ga Mario Lainati e dell’artista, il percorso si sviluppa in tre sale e comprende la scultura inedita ‘For a Piece of Real Estate’, che raffigura un bambino avvolto nel sudario.

“Con questo progetto – ha affermato Caruso – Regione Lombardia e Ma*Ga offrono al pubblico due occasioni diverse per conoscere il lavoro di Jago: l’installazione ‘Acqua’ a Palazzo Lombardia e la mostra ‘Corpi esposti’ a Gallarate. Al museo il confronto con artisti come Wildt e Vedova permette di approfondire la sua ricerca e di avvicinarsi ai maestri del Novecento attraverso uno scultore del nostro tempo”.

“Sosteniamo questa proposta – ha aggiunto – perché crediamo che un museo debba saper coinvolgere anche chi non lo frequenta abitualmente, offrendo motivi per scoprirlo e tornarci. Le opere esposte affrontano questioni che ci riguardano da vicino, dalla violenza della guerra alla fragilità della vita umana, e invitano a dedicare loro un’attenzione che le immagini di ogni giorno spesso non ricevono”.

“Per il Ma*Ga – ha concluso l’assessore – è una nuova occasione per far conoscere la qualità del lavoro che svolge a Gallarate e per avvicinare nuovi visitatori alle sue collezioni”.

Il percorso espositivo – Nella prima sala, ‘Excalibur’, una mitragliatrice scolpita nel marmo da Jago, introduce il tema della guerra accanto a ‘L’urto’ di Emilio Vedova e a ‘Bush Master n.2’ di Salvatore Scarpitta, opera in cui l’impiego delle bende richiama la ferita e il tentativo di curarla.

La seconda sala mette a confronto il ‘San Francesco’ di Adolfo Wildt e ‘Habemus Hominem’ di Jago. Quest’ultima scultura nasce dal ritratto di Benedetto XVI, sul quale l’artista è tornato dopo la rinuncia al pontificato, eliminando i paramenti per mostrare il corpo segnato dall’età. Completa la sala il film ‘Indumenti’ di Marinella Pirelli, che documenta la ‘vestizione’ di Carla Lonzi compiuta da Luciano Fabro.

Nell’ultima sala, ‘For a Piece of Real Estate’ pone una domanda sul valore della vita rispetto al possesso di un territorio. Accanto a quest’opera, la ‘Mater Purissima’ di Wildt richiama il tema della maternità e della protezione.

Da Gallarate a Palazzo Lombardia – Il progetto comprende anche ‘Acqua’, l’installazione di Jago inaugurata ieri al Belvedere di Palazzo Lombardia ed esposta fino al 10 gennaio 2027. Trenta lastre di marmo, accompagnate da un video in stop-motion, riproducono il movimento di un’onda, offrendo al pubblico un’altra prospettiva sul lavoro dello scultore e sulla trasformazione della materia.

L’esposizione al Ma*Ga è visitabile dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 19. (LNotizie)

red