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Lombardia finanzia recupero di sette mulini storici con 100.000 euro

recupero mulini storici lombardi

Assessore Caruso: sostegno a chi custodisce la storia del lavoro

Regione Lombardia assegna 100.000 euro a sette progetti per il recupero e la valorizzazione dei mulini storici nelle province di Bergamo, Como, Pavia e Varese. I contributi sono stati assegnati attraverso la prima edizione del bando regionale, che finanzia lavori sulle strutture e sui macchinari, oltre ad allestimenti e interventi per rendere i mulini più accessibili e facilitarne la visita.

“I mulini – afferma l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – custodiscono una parte della storia del lavoro lombardo e delle comunità cresciute attorno a queste attività. Con questi contributi sosteniamo l’impegno necessario per conservarli e farli conoscere: un impegno che merita attenzione anche quando riguarda luoghi piccoli e meno conosciuti, nei quali un paese riconosce una parte della propria storia”.

Recupero dei mulini storici della Lombardia e storia del territorio

recupero mulini storici lombardi

Vogliamo che questo patrimonio – conclude l’assessore – possa essere frequentato e conosciuto anche dai più giovani. Visitare un mulino e comprenderne il funzionamento permette di avvicinarsi alla storia del proprio territorio attraverso l’esperienza delle generazioni che vi hanno lavorato. Per questo abbiamo previsto risorse anche per il 2027 e il 2028, dando continuità al sostegno agli interventi di recupero”.

Il bando attua la legge regionale 9/2026 e ha una dotazione complessiva di 300.000 euro per il triennio 2026-2028, con uno stanziamento di 100.000 euro per ciascun anno. Il contributo regionale copre fino al 50% del costo del progetto, per un massimo di 25.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 10.000 euro.

I mulini finanziati

Di seguito i mulini finanziati e gli interventi previsti, suddivisi per provincia:

Bergamo – 23.500 euro
  • Maglio Calvi di Comenduno, nel Comune di Albino: 23.500 euro. Il progetto ‘Innestare sogni al Maglio Calvi’ costituisce il primo lotto di un programma di recupero del complesso. Prevede l’installazione della ruota idraulica della mola, opere idrauliche e lavori di ripristino e messa in sicurezza, oltre ad allestimenti permanenti e strumenti per favorire l’accessibilità e la valorizzazione del sito.
Como – 17.782 euro
  • Mulino del Ciculin di Mariano Comense: 8.000 euro. Il progetto prevede il trasferimento, il restauro e il riallestimento del macchinario di inizio Novecento in una cascina di proprietà del Comune di Mariano Comense, destinata a ospitare il Museo del Territorio, insieme alla posa della relativa cartellonistica.
  • Mulino del Dosso di Dosso del Liro: 9.782 euro. Il progetto ‘La macina dell’arte’ riguarda il recupero degli ambienti e del sistema di macinazione, che sarà rimesso in funzione a scopo didattico. È prevista anche l’installazione di pannelli esplicativi per consentire lo svolgimento di visite e dimostrazioni rivolte anche alle scuole.
Pavia – 33.718 euro
  • Vecchio mulino di Giussago: 14.280 euro. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria della struttura lignea di copertura e la messa in sicurezza dell’edificio, nell’ambito di un percorso di recupero finalizzato a consentire visite guidate e attività dedicate alla cultura contadina.
  • Mulino Favergiotti di Gravellona Lomellina: 13.438 euro. Il progetto prevede la ristrutturazione della ruota motrice, con la sostituzione delle 32 pale in acciaio, la riverniciatura della ruota e la sistemazione del tetto del porticato che la protegge.
  • Mulino Spalla di Menconico: 6.000 euro. Il progetto riguarda il recupero e la valorizzazione degli spazi esterni, con l’installazione di arredi permanenti per la sosta e l’accoglienza, segnaletica e pannelli sulla storia del mulino e sulle tradizioni del territorio.
Varese – 25.000 euro
  • Maglio di Ghirla, nel Comune di Valganna: 25.000 euro. Il progetto prevede interventi di riparazione e revisione dei meccanismi dell’impianto per migliorarne il funzionamento. Sarà inoltre allestito uno spazio per consultare documenti storici digitalizzati e approfondire il funzionamento del maglio.

Gli esiti del bando sono consultabili sulla piattaforma bandi e servizi (https://shorturl.at/jhFtY).

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