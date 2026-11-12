A Palazzo Lombardia inaugurata installazione ‘Acqua’ di Jago

Trenta lastre di marmo scolpite per riprodurre il movimento di un’onda del mare di Capri. È ‘Acqua’, l’installazione di Jago inaugurata giovedì 12 novembre 2026 al Belvedere di Palazzo Lombardia, dove resterà fino al 10 gennaio 2027. Realizzata in collaborazione con il Museo MA*GA di Gallarate, l’esposizione è stata presentata alla presenza del presidente della Regione, Attilio Fontana, dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, del presidente del MA*GA, Mario Lainati, del curatore Tommaso Zijno e dell’artista.

Fontana: visitare Palazzo Lombardia e ammirare un’opera d’arte

“Portare qui l’opera d’arte di un artista contemporaneo molto noto come Jago – ha spiegato il presidente Fontana – significa non soltanto continuare a investire sulla promozione dell’arte, ma anche sulla promozione del nostro palazzo per fare in modo che i cittadini possano visitarlo e ammirare questa installazione. Un’occasione in più per visitare per salire al Belvedere con una vista imperdibile e al contempo, conoscere un artista di altissima levatura. Palazzo Lombardia ha già ospitato altre opere d’arte moderna e contemporanea – ha concluso – in quest’occasione un giovane artista, di caratura internazionale, che ha dato vita a qualcosa di veramente affascinante che vale la pena di vedere”.

Caruso: un artista che sa appassionare anche i giovani

“Ospitare ‘Acqua’ di Jago a Palazzo Lombardia – ha affermato Caruso – è un po’ come portare il mare a Milano. Vogliamo che la sede della Regione diventi sempre più un luogo in cui conoscere il lavoro dei protagonisti dell’arte contemporanea. In questi anni Jago ha saputo appassionare alla scultura tanti giovani, mostrando la tecnica e il lavoro che precedono un’opera finita. Questa esposizione offre anche a chi lo segue sui social l’occasione di vedere da vicino una sua creazione e, magari, di visitare per la prima volta una mostra. Con il MA*GA di Gallarate diamo continuità a questa proposta: il pubblico potrà approfondire la conoscenza dell’artista attraverso il progetto espositivo ‘Corpi esposti’”.

Jago: opera che mi riporta alle mie radici

“Il senso della mia opera, in generale, ed è qualcosa che imparo a comprendere sempre meglio – ha spiegato Jago – deve essere affidato a chi si pone davanti a essa. Io la realizzo innanzitutto per me stesso. Per darmi l’opportunità di scoprire qualcosa di nuovo su di me e su quell’intuizione che è emersa in un preciso momento della mia vita. Qui a Milano – ha aggiunto – ho scoperto qualcosa di nuovo su quest’opera. Qualcosa che ha a che fare anche con le mie radici. Mi ha riportato alla nebbia meravigliosa di cui sono innamorato e che mi ricorda Anagni, il mio paese. Lì d’inverno la nebbia era una presenza immancabile e si adagiava sulla vallata, accompagnando idealmente lo sguardo fino al mare. È un elemento di poesia che questo lavoro mi restituisce e che ho riscoperto proprio qui, a Milano. Per questo è importante far viaggiare le opere. Anche portandole in luoghi diversi e, in questo caso, anche in alto. Si ha così la possibilità di guardarle da una prospettiva nuova. Ed è esattamente quello che è successo a me in quest’occasione. In fondo – ha concluso – i significati più autentici di un’opera sono quelli che le attribuiscono le persone che la osservano”.

‘Acqua’, installazione di Jago a Palazzo Lombardia

Realizzata nel 2025 e allestita al 39° piano di Palazzo Lombardia, ‘Acqua’ si compone di trenta lastre. Ogni lastra rappresenta un singolo fotogramma del moto del mare. Osservandole in successione, il visitatore può ritrovare nella solidità del marmo il movimento dell’acqua.

L’esposizione costituisce la tappa milanese di ‘L’arte non è mai un’isola’, progetto curato da Tommaso Zijno, sostenuto e promosso da Regione Lombardia in collaborazione il Comune di Gallarate e il MA*GA.

Il percorso proseguirà al museo gallaratese con ‘Jago. Corpi esposti’, in programma dal 15 novembre 2026 al 4 aprile 2027, che metterà le sculture dell’artista a confronto con la storia dell’arte italiana raccontata dalle collezioni del museo.

Dalla lavorazione del marmo a temi contemporanei

La ricerca di Jago, nato a Frosinone nel 1987, parte dalle tecniche tradizionali della scultura e, in particolare, dalla lavorazione del marmo, con cui affronta soggetti e temi contemporanei. Tra le sue opere più note figura il ‘Figlio Velato’, realizzato in marmo Danby del Vermont e ispirato al ‘Cristo Velato’ di Giuseppe Sanmartino. Dal 2023, a Napoli, la chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi ospita lo Jago Museum, dedicato alla sua produzione artistica.

Le visite

Il pubblico potrà visitare gratuitamente l’installazione durante gli eventi ospitati al Belvedere e nelle giornate di apertura straordinaria: il 2 dicembre dalle 17.30 alle 20.30; dal 5 all’8 dicembre, il 12, 13, 19 e 20 dicembre e il 6 gennaio 2027 dalle 10 alle 18.