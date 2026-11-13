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Lombardia Notizie / Salute

Microsoft down: in Lombardia nessuna ripercussione sugli ospedali

Microsoft down negli ospedali della Lombardia limitato alla posta elettronica

Attività sanitarie, assistenza e servizi ai cittadini proseguono regolari

Il malfunzionamento dei sistemi Microsoft registrato nelle ultime ore di venerdì 13 novembre 2026, non ha avuto ripercussioni sulle attività cliniche né sull’erogazione dei servizi ai pazienti negli ospedali del sistema sanitario lombardo.

Microsoft e ospedali in Lombardia

Le verifiche effettuate da Regione Lombardia hanno evidenziato esclusivamente disservizi relativi alla posta elettronica, limitati alle strutture ospedaliere che utilizzano i sistemi Microsoft interessati dal problema.

Le attività sanitarie, l’assistenza e i servizi rivolti ai cittadini proseguono regolarmente, senza alcuna conseguenza sulla presa in carico dei pazienti e sui percorsi di cura.

Monitoraggio costante

Il monitoraggio del Direzione Welfare di Regione Lombardia è costante, in raccordo con le strutture sanitarie coinvolte, per garantire il tempestivo ripristino dei servizi interessati e la continuità assistenziale.

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