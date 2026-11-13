E’ online la ventunesima puntata di ‘Lombardia in Primo Piano’, l’approfondimento video settimanale a cura della redazione di Lombardia Notizie che ripercorre i principali temi di attualità regionale.

In apertura, spazio alla ricerca e all’intelligenza artificiale applicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il vincitore del Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ 2026, il bioinformatico Ewan Birney, collaborerà con il Centro Cardiologico Monzino e Human Technopole per sviluppare modelli predittivi in grado di individuare precocemente il rischio di aterosclerosi coronarica. L’annuncio è arrivato durante la Giornata della Ricerca al Teatro alla Scala.

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A seguire, la decima Giornata della Sicurezza stradale e di Fraternità della strada, celebrata a Palazzo Lombardia. Oltre 170 i riconoscimenti assegnati ad agenti delle Forze dell’ordine, Polizia locale, Vigili del fuoco, personale sanitario e volontari del soccorso, per il loro impegno e gli interventi a tutela della vita sulle strade.

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Spazio poi all’arte contemporanea con ‘Acqua’, l’installazione dello scultore italiano di fama internazionale Jago inaugurata al Belvedere di Palazzo Lombardia. Trenta lastre di marmo riproducono il movimento di un’onda del mare di Capri. L’opera resterà esposta fino al 10 gennaio e sarà visitabile gratuitamente in alcune giornate di apertura straordinaria.

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Sul fronte delle infrastrutture, a Segrate è stato inaugurato l’ultimo tratto della Cassanese Moderna: cinque chilometri e mezzo a quattro corsie che migliorano i collegamenti tra la Bre.Be.Mi., la Tangenziale Est Esterna e la Tangenziale Est di Milano.

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Infine, uno sguardo all’agricoltura con le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, in programma dal 26 al 28 novembre. La manifestazione, giunta alla 81ª edizione, registra una crescita del 15% degli espositori e delle aree prenotate, con oltre 400 brand e delegazioni attese da 22 Paesi.

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In chiusura, la sanità con la campagna vaccinale, in crescita in Lombardia, l’argomento è al centro della nuova ‘Pillola di salute’, l’appuntamento settimanale pubblicato ogni giovedì sul canale YouTube di Lombardia Notizie.

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