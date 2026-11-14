Regione Lombardia è al fianco delle Province e ne sostiene il ruolo con funzioni e risorse. Lo hanno ribadito, sabato 14 novembre 2026 a Varese, all’evento ‘La provincia che verrà’, il presidente Attilio Fontana e l’assessore regionale agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori.

L’appuntamento rientra nel percorso di celebrazioni per il centenario della Provincia di Varese, che ricorrerà nel 2027, e rappresenta un’occasione per riflettere sul futuro di un ente che svolge un ruolo centrale nella pianificazione del territorio, nella gestione delle scuole superiori, delle infrastrutture e dei servizi e nel coordinamento tra i Comuni, in qualità di ‘Casa dei Comuni’.

I presenti

All’incontro hanno partecipato anche il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini, i presidenti dell’Unione Province d’Italia e dell’Unione Province Lombarde Enzo Lattuca e Luca Santambrogio e il sindaco di Varese Davide Galimberti.

Fontana: Regione ha scelto di sostenere le Province

“La nostra Provincia di Varese – ha detto Fontana – compirà nel 2027 i suoi primi 100 anni e, dal 2 giugno 2026, sta ragionando sia sul proprio ruolo sia sul futuro delle Province. Regione Lombardia, sin dal 2015, ha operato una chiara scelta di campo, sostenendole nella fase di transizione e trasferendo loro il maggior numero possibile di funzioni, accompagnate dalle risorse necessarie per svolgerle al meglio. La speranza è che anche dallo Stato arrivi una presa di posizione altrettanto netta a favore dell’autonomia delle Province”.

Una scelta, ha sottolineato il presidente, compiuta “in controtendenza rispetto agli effetti della riforma Delrio“, che ha sottratto alle Province competenze, personale e fondi.

Regione Lombardia ha infatti sviluppato un sistema di Intese che ha consentito di mantenere in capo alle Province numerose funzioni regionali, garantendo personale e finanziamenti. L’Intesa relativa al triennio 2024-2026, estesa anche al 2027, riguarda, tra gli altri ambiti, Protezione civile, turismo, cultura, vigilanza ittico-venatoria, politiche sociali e Registro unico nazionale del Terzo settore, ambiente e governo del territorio. A queste competenze si aggiungono quelle conferite successivamente alla riforma Delrio, come i servizi per il lavoro, i Centri per l’impiego e il collocamento mirato delle persone con disabilità.

24 milioni per il patrimonio delle Province

Fontana ha ricordato anche il sostegno economico garantito dalla Regione attraverso ulteriori misure finanziarie, tra cui un programma pluriennale da 24 milioni di euro per interventi sugli edifici appartenenti al patrimonio delle Province e della Città Metropolitana.

Alla Provincia di Varese sono destinati 2 milioni di euro per due interventi: il consolidamento e il recupero dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso e la riqualificazione di Villa Recalcati, sede dell’Amministrazione provinciale e della Prefettura, con il relativo adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

“Favorevoli al ritorno dell’elezione diretta”

Il presidente si è poi soffermato sul futuro istituzionale delle Province e sulla prospettiva del ritorno all’elezione diretta dei presidenti e dei consiglieri provinciali.

“Accogliamo con favore – ha detto Fontana – la decisione del Governo di lavorare al ritorno dell’elezione diretta nell’ambito della riforma del Testo unico degli enti locali. Sarebbe un riconoscimento del valore della Provincia, un ente nato ben prima della Repubblica e che testimonia l’esigenza dei territori di mettersi insieme per governare, favorire politiche condivise e individuare le priorità”.

“Il ritorno dell’elezione diretta – ha aggiunto – deve però essere accompagnato da un rafforzamento delle funzioni provinciali e delle risorse necessarie a sostenerle. Alle Province devono essere attribuite le funzioni che richiedono un esercizio sovracomunale, anche recuperando competenze oggi assegnate ai numerosi enti e autorità d’ambito che negli anni si sono moltiplicati e che spesso non hanno alcuna visibilità agli occhi dei cittadini”.

Sertori: con Varese collaborazione concreta e costante

L’assessore Massimo Sertori ha richiamato anche la propria esperienza alla guida della Provincia di Sondrio, dal 2009 al 2014.

“È un’esperienza – ha spiegato – che mi consente di comprendere appieno gli sforzi di chi oggi guida una Provincia dopo la riforma Delrio. La conoscenza diretta di queste istituzioni mi ha permesso di costruire un dialogo costruttivo con le Province lombarde, a partire dal presidente dell’Unione Province Lombarde Luca Santambrogio fino al padrone di casa di oggi, Marco Magrini”.

“Sono numerosi i progetti che vedono Regione Lombardia collaborare con la Provincia di Varese – ha proseguito Sertori – dagli interventi in campo culturale a quelli per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e degli immobili degli enti locali. Percorsi concreti e virtuosi, costruiti e condivisi passo dopo passo”.

Oltre 14 milioni alla Provincia di Varese nel 2026

Sertori ha quindi richiamato le risorse trasferite alla Provincia di Varese: per il 2026, i contributi relativi alle grandi derivazioni idroelettriche e alle piccole derivazioni idriche ammontano complessivamente a 11.351.068,49 euro, ai quali si aggiungono 1.030.084,21 euro di introiti 2025 derivanti dalle attività autorizzatorie ambientali.

Considerando il contributo annuale 2026, sia di parte corrente sia in conto capitale, le grandi e piccole derivazioni e gli introiti delle attività autorizzatorie ambientali, i finanziamenti stimati a favore della Provincia di Varese per l’esercizio delle funzioni regionali conferite raggiungono complessivamente 14.133.233,70 euro.

Una sala per Carlo Lucchina

Nel percorso verso il centenario rientrano inoltre numerose iniziative promosse insieme al territorio, tra cui l’intitolazione, il 3 ottobre 2026, di una sala provinciale a Carlo Lucchina, già direttore generale dell’Ente.