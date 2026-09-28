Nelle palestre lombarde lezioni gratuite di autodifesa per le donne

Trasformare la pratica sportiva in uno strumento di sicurezza e prevenzione. È l’obiettivo di ‘Io non sto ferma: impara a difenderti’, il progetto promosso da Regione Lombardia in collaborazione con la Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali (Fijlkam), in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Lombardia dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

Sottosegretario Picchi: la difesa parte dalla fiducia in sé stessi

“Abbiamo creduto fin dall’inizio in questo progetto – ha dichiarato il sottosegretario Picchi – perché, in vista del 25 novembre, vogliamo offrire alle donne non soltanto strumenti utili per la difesa personale, ma anche una maggiore consapevolezza del proprio valore e delle proprie capacità”.

“La difesa, infatti, non è solo fisica: parte anche da una presa di coscienza personale, dalla fiducia in sé stessi e dalla capacità di rapportarsi agli altri nel rispetto reciproco. Lo sport – ha aggiunto Picchi – può svolgere un ruolo fondamentale proprio in questo percorso, perché insegna a rispettare l’altro ma anche a valorizzare sé stessi”.

Open week dal 23 al 28 novembre

Il progetto prevede un’open week, in programma dal 23 al 28 novembre 2026, durante la quale le donne potranno partecipare gratuitamente, nelle palestre lombarde affiliate alla Federazione, a una o più lezioni dedicate alle arti marziali e alla difesa personale.

Le partecipanti potranno avvicinarsi a diverse discipline, dal judo al karate e alla lotta, fino all’MGA, il Metodo globale di autodifesa sviluppato dalla Fijlkam. L’obiettivo è offrire un’occasione concreta per conoscere tecniche e principi utili alla difesa personale, lavorando al tempo stesso sulla sicurezza, sulla percezione del rischio e sulla fiducia nelle proprie capacità.

Educazione e sport anche nelle scuole

Nel corso della presentazione è stato illustrato anche ‘Judo: Scuola e Regole, Rispetto e Relazione’, il progetto già avviato da Regione insieme a Fijlkam Lombardia e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e delle classi prime e seconde delle scuole secondarie di secondo grado.

L’iniziativa, prevista per l’anno scolastico 2026/2027, coinvolgerà 40 classi di diversi istituti lombardi, ciascuna delle quali parteciperà a un percorso articolato in sei incontri condotti da tecnici qualificati.

Gestione dei conflitti e prevenzione del bullismo

“La collaborazione con Fijlkam Lombardia non si limita all’open week dedicata alle donne – ha concluso Picchi – ma coinvolge anche il mondo della scuola. Con il progetto rivolto agli studenti vogliamo utilizzare lo sport, e in particolare le arti marziali, come strumento educativo nella gestione dei conflitti e di prevenzione del bullismo, capace di trasmettere ai più giovani che la forza autentica nasce dal rispetto, non dalla sopraffazione”.