Manifestazioni sportive, finanziate quelle fino a gennaio 2027

Pubblicata sulla piattaforma regionale BES (Bandi e Servizi) la graduatoria del bando regionale Manifestazioni sportive lombarde che si terranno tra ottobre 2026 e gennaio 2027.

Lo comunica il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi. “La copertura delle domande ammesse – precisa Picchi – raggiunge il 78%, percentuale record, con un’alta capillarità di diffusione su tutte le province lombarde che hanno partecipato attivamente”.

L’obiettivo della misura è sostenere il sistema sportivo lombardo nella realizzazione di manifestazioni, sia agonistiche sia amatoriali. Favorendo la diffusione della pratica e la valorizzazione del territorio regionale, anche sotto il profilo delle specificità sportive.

“Le domande ammesse e finanziate – aggiunge il sottosegretario – 50 in totale, sono suddivise così: 25 sulla linea A (competizioni sportive nazionali e internazionali a carattere agonistico) e 25 sulla linea B (competizioni sportive sia a carattere agonistico che dilettantistico/amatoriale). Un numero rilevante, diffuso su quasi tutte le nostre province”.

Per potenziare gli eventi sportivi territoriali, sono stati stanziati ulteriori 350.000 euro per la graduatoria manifestazioni sportive aprile-giugno 2026. “Le manifestazioni sportive – aggiunge Picchi – costituiscono un fattore decisivo di sviluppo sociale, culturale ed economico per il territorio. Per questo la Regione ha previsto complessivamente una dotazione finanziaria di ben 3 milioni di euro per il relativo bando 2026-2027. Ha introdotto, inoltre, una nuova linea dedicata alle iniziative sportive di dimensione più contenuta ma profondamente radicate nelle comunità locali”.