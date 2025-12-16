Logo Regione Lombardia

LNews-INFRASTRUTTURE, PICCHI: APPROVATA NUOVA CONVENZIONE CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE

ASSESSORE CARUSO: OPPORTUNITA’ ANCHE PER GLI ISTITUTI CULTURALI DEL TERRITORIO

(LNews – Milano, 16 dic) Approvata la nuova convenzione triennale con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC). Lo comunica Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani. Il passaggio rinnova, ampliandola, una collaborazione storica finalizzata a promuovere interventi di riqualificazione delle infrastrutture sportive a uso pubblico, nonché iniziative di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e del settore dello spettacolo.

“Si tratta di un accordo strategico per i nostri territori – ha detto il sottosegretario con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi – perché permette di mettere in campo strumenti concreti a sostegno di Comuni, enti del terzo settore, associazioni, oratori e realtà culturali”. “La continuità con le convenzioni precedenti e l’estensione degli ambiti di intervento – continua – garantiscono ai territori lombardi nuove opportunità di investimento, soprattutto in una fase in cui la domanda di luoghi sportivi e culturali moderni, accessibili e ben gestiti è in costante crescita”.

“L’estensione della mission dell’istituto volta alla valorizzazione culturale – ha affermato l’assessore alla Cultura, Francesca Caruso – è un ulteriore opportunità per gli enti pubblici e per le istituzioni culturali del territorio. La Lombardia conferma ancora una volta la sua centralità in accordi strategici che hanno come finalità il miglioramento e la conservazione del nostro immenso patrimonio culturale in un’ottica di sostenibilità e inclusività”.

La convenzione copre tre macro-aree: sviluppo sostenibile dello sport tramite riqualificazione, adeguamento, messa in sicurezza e ammodernamento dell’impiantistica sportiva a uso pubblico; valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, incluse attività di conservazione, tutela e promozione; sostegno al settore della cultura e dello spettacolo, anche attraverso strumenti finanziari e fondi agevolati previsti dalle normative regionali.

Il nuovo assetto della convenzione stabilisce la collaborazione con ICSC per la gestione e l’erogazione delle agevolazioni finanziarie destinate alla realizzazione di interventi su impianti sportivi pubblici, strutture culturali e patrimonio storico-artistico.

L’accordo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e rappresenta la prosecuzione della convenzione già in vigore nel periodo 2020–2025. L’efficacia dell’accordo è subordinata alla conclusione dell’iter amministrativo e allo scambio delle firme tra Regione Lombardia e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, che si prevede nelle prossime due settimane.

ICSC potrà inoltre rendere disponibili, compatibilmente con le proprie policy, prodotti finanziari dedicati come mutui agevolati, plafond commerciali e strumenti di garanzia, nonché attività di consulenza specialistica per l’analisi tecnico-economica dei progetti

Regione Lombardia e ICSC collaborano stabilmente da oltre venti anni: tra gli accordi più recenti rientrano quelli che hanno portato al Bando Impianti Sportivi 2025, sviluppato sulla base dell’Accordo Attuativo sottoscritto il 3 marzo 2025. Il nuovo schema di convenzione consente di dare continuità a questo percorso, mantenendo attivi i meccanismi già collaudati e aprendo a future iniziative mediante specifici accordi attuativi.

La convenzione potrà essere prorogata e prevede anche un Coordinamento strategico tra le Parti, riconoscendo l’importanza di un coordinamento integrato di tutti gli strumenti finanziari e agevolativi gestiti e/o attuati a supporto degli investimenti e dell’ attivazione delle possibili sinergie, anche con altri partner istituzionali (Finlombarda, ANCI, CONI, GSE). Con l’obiettivo di favorire una più efficiente pianificazione nell’utilizzo di ulteriori fondi comunitari e statali, anche sviluppando un’attività di comunicazione congiunta attraverso i rispettivi canali istituzionali. (LNews)

