Regione Lombardia rafforza il sostegno allo sport con nuove risorse

Dai grandi eventi sportivi alle manifestazioni organizzate nei piccoli Comuni, Regione Lombardia rafforza il proprio sostegno per promuovere lo sport su tutto il territorio attraverso due misure distinte. Un sostegno che si concretizza nel finanziamento di 71 iniziative locali attraverso il bando ‘Giornate dello Sport’ e nello stanziamento di ulteriori 70.000 euro destinati ai Grandi eventi sportivi.

Finanziate 71 iniziative nei Comuni con la misura ‘Giornate dello Sport’

Si è chiuso il bando sperimentale ‘Giornate dello Sport‘, rivolto ai Comuni lombardi, singoli o associati. La misura finanzia manifestazioni senza scopo di lucro, multidisciplinari e aperte al pubblico, realizzate tra il 15 luglio e il 31 ottobre 2026, con l’obiettivo di favorire la socializzazione, diffondere stili di vita sani e valorizzare le realtà sportive locali. Su 75 domande presentate, sono 71 i progetti ammessi e finanziati, per un contributo regionale complessivo di oltre 152.000 euro.

In particolare, all’interno del bando sono stati distinti gli eventi promossi da Comuni o aggregazioni tra almeno 3 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Linea 1) e Comuni con meno di 15.000 residenti (Linea 2) e con una dotazione finanziaria maggiore. Il quadro completo dei progetti che hanno ricevuto fondi è disponibile a questo link.

Regione Lombardia incrementa di 70.000 euro il sostegno ai grandi eventi dello sport

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato l’incremento di 70.000 euro a favore del bando Grandi eventi sportivi, portando la dotazione complessiva della misura a 970.000 euro. I nuovi fondi consentono di ampliare il sostegno regionale a 4 eventi sportivi di rilievo, capaci di richiamare atleti e pubblico e contribuire alla promozione dei territori lombardi. Tra le manifestazioni interessate figurano il Trofeo Binda di Cittiglio (Varese), la Valtellina Wine Trail e i Campionati Mondiali Indoor di Tiro alla Fune 2027 a Morbegno (Sondrio), oltre a PetrosyanMania Gold Edition 2026 a Milano.

Picchi: sport strumento di benessere e partecipazione sociale

“Con queste misure – ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi – confermiamo il nostro impegno a sostenere lo sport a tutti i livelli, dai grandi appuntamenti di richiamo nazionale e internazionale alle manifestazioni organizzate nei nostri Comuni. Lo sport è un presidio di benessere e partecipazione sociale che deve vivere nei territori, vicino alle persone, soprattutto ai più giovani. Come Regione, siamo convinti che questa iniziativa valorizzi le realtà associative locali e rafforzi il senso di comunità, dal bambino alla persona anziana, includendo ogni fascia d’età e ogni diverso talento”.

Per i grandi eventi sportivi, le risorse sono destinate esclusivamente a soggetti organizzatori come Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD), in forma singola o associata, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; comitati organizzatori; Federazioni sportive nazionali e paralimpiche; discipline sportive associate e paralimpiche; Enti di promozione sportiva; Enti Locali; Consorzi turistici/Proloco/Enti, senza scopo di lucro che organizzano e gestiscono manifestazioni sportive.