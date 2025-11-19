Logo Regione Lombardia

lombardia notizie

online

lombardia notizie

online

Lombardia Notizie / Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Agricoltura Lombardia: 37 milioni ad aziende ‘amiche dell’ambiente’

Cover crops, tra le realtà finanziate da Regione Lombardia con il bando di successo 'SRA 2025'

Beduschi: bando 'SRA' premia modelli produttivi a basso impatto

Regione Lombardia ha concluso con risultati positivi il bando ‘SRA 2025’, destinato a sostenere gli agricoltori e gli allevatori che adottano modelli produttivi a basso impatto ambientale. Sono 2.858 le aziende finanziate, distribuite su tutto il territorio regionale, per un impegno complessivo che sfiora i 37 milioni di euro. Un risultato che conferma la forte adesione del settore agricolo lombardo alle pratiche sostenibili previste dal Piano Strategico della PAC 2023-2027.

A bando SRA 2025 Lombardia grande risposta

L'assessore Alessandro Beduschi soddisfatto per gli esiti del bando 'SRA 2025' della Lombardia“La risposta è stata molto positiva – dichiara l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – e dimostra ancora una volta la capacità delle nostre imprese di investire su qualità, tutela delle risorse naturali e innovazione”.

“Sostenere pratiche che migliorano l’uso del suolo e dell’acqua, riducono gli input chimici e valorizzano la biodiversità – prosegue – significa proteggere il futuro dell’agricoltura lombarda e delle comunità che vivono i territori rurali”.

Cosa finanzia il bando SRA 2025 della Lombardia

L’assessore ricorda che gli interventi finanziati, dalla produzione integrata alla riduzione dei fitofarmaci, dagli investimenti in infrastrutture ecologiche, fino alla produzione biologica, rappresentano scelte di responsabilità che mettono al centro un’agricoltura più moderna, efficiente e attenta al paesaggio.

Sostegno a 10 linee di intervento

Il bando ha sostenuto dieci linee d’intervento SRA rivolte alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla conservazione delle razze autoctone, alla tutela dei prati permanenti, alla riduzione delle emissioni e alla diffusione di tecniche agronomiche avanzate.
Una parte significativa delle risorse ha riguardato anche il comparto della biodiversità animale, sostenendo allevatori che mantengono razze locali a rischio di erosione genetica.

Beduschi: mondo agricolo sa guidare il cambiamento

“Il mondo agricolo lombardo ancora una volta dimostra di saper guidare il cambiamento – conclude Beduschi –. Grazie a questi investimenti premiamo chi introduce buone pratiche e compie scelte che fanno bene al territorio, all’ambiente e alle nuove generazioni. La sostenibilità non è uno slogan: è un percorso che stiamo costruendo insieme agli agricoltori, giorno dopo giorno”.

Questo il riparto delle risorse

Il riparto delle risorse.

  • SRA01Produzione integrata 8.150.000 euro;
  • SRA03Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 1.950.000 euro;
  • SRA06Cover crops 9.260.000 euro;
  • SRA08Gestione dei prati e dei pascoli permanenti 46.160 euro;
  • SRA10Gestione attiva infrastrutture ecologiche 43.710 euro;
  • SRA14Razze a rischio estinzione 917.300 euro;
  • SRA19Riduzione impiego fitofarmaci 630.160 euro;
  • SRA20Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti 16.820 euro;
  • SRA22Impegni specifici risaie 7.705.000 euro;
  • SRA29Produzione Biologica 7.950.000 euro.

TOTALE 36.700.000 euro.

I beneficiari per provincia

Questi i beneficiari per provincia con numero aziende e totale assegnato.

  • Bergamo: 135 aziende, 733.620 euro;
  • Brescia: 578 aziende, 4.814.000 euro;
  • Como: 19 aziende, 63.100 euro;
  • Cremona: 225 aziende, 2.943.640 euro;
  • Lecco: 31 aziende, 75.152 euro;
  • Lodi: 99 aziende, 1.652.000 euro;
  • Mantova: 324 aziende, 4.260.000 euro;
  • Milano: 138 aziende, 1.584.000 euro;
  • Monza Brianza: 16 aziende, 120.628 euro;
  • Pavia: 1.192 aziende, 19.950.000 euro;
  • Sondrio: 93 aziende, 410.130 euro;
  • Varese: 8 aziende, 28.460 euro.
Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Potrebbero interessarti anche

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Pierfrancesco Gallizzi - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima